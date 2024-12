Magico Natale. Il calendario degli eventi promossi da Comune e Pro Maniago

MANIAGO – La città delle coltellerie si presenta con un ricco programma di eventi per vivere insieme la magia di questo Natale. Un calendario denso di attività con spettacoli dal vivo, musica, animazioni per famiglie e laboratori creativi per grandi e piccini, ma anche degustazioni di prodotti tipici e dolci della tradizione. E ancora addobbi e luci scintillanti per dare atmosfera e incanto al centro storico e ai borghi di Campagna, Fratta e Dandolo.

Di particolare interesse, poi, le vetrine allestite con frammenti di lame realizzati con la tecnica del laser a memoria dell’arte fabbrile di Maniago.

Un segno evidente di come l’Amministrazione Comunale si sta muovendo in piena sinergia con il tessuto sociale ed economico per promuovere l’immagine, non solo del centro commerciale naturale diffuso, ma dell’intero territorio mandamentale.

Per Sandra Zilli, assessore al Commercio e Turismo, le proposte legate all’iniziativa “Magico Natale” «sono orientate a fare sistema e rilanciare positivamente i consumi. Il coordinamento del programma, poi, fa valere il lavoro di squadra messo in atto dalla collaborazione fra Amministrazione comunale e Pro Maniago, la delegazione mandamentale di Ascom-Confcommercio e Noma21 eventi».

Ma veniamo alle principali attrazioni che caratterizzano queste festività. Nel cuore pulsante di piazza Italia è stata allestita una pista di pattinaggio di ghiaccio aperta fino al 6 gennaio, con orario 10-22, per far divertire persone di ogni età; tutt’attorno sono state posizionate le casette enogastronomiche che offrono specialità locali e bevande calde, oltre a quella dedicata a Babbo Natale con i bambini impegnati a scrivere lettere e ricevere doni.

In piazza, oltre che dal grande albero decorato, il clima natalizio è amplificato nelle ore serali da proiezioni luminose di particolare suggestione: se per il Duomo di San Mauro è stata scelta un’immagine sacra, le facciate del Municipio e del campanile ricreano l’atmosfera di un paesaggio invernale innevato. Si tratta di una novità molto apprezzata dalla comunità, che fin dal momento dell’installazione ha condiviso in rete foto scattate da ogni angolatura, contribuendo a promuovere la Città e le sue iniziative.

Il 23 dicembre ci sarà lo spettacolo “Bambino orso” realizzato all’interno di una struttura gonfiabile, a forma di iurta (tenda dei popoli nomadi dell’Asia), dove sarà raccontata da una sciamana una storia accaduta molti anni fa. Lunedì 30 dicembre, invece, andrà in scena lo spettacolo “Sogni di luce”, in cui trampolieri con gambe lunghe si esibiranno con il pubblico attraverso l’uso di palloni gonfiabili e giochi fantastici.

A Capodanno grande festa e divertimento assicurato con lo spettacolo degli Stereolive, la cover band con anima tutta italiana che farà cantare e ballare (e riscaldare) quanti decideranno di attendere l’arrivo del nuovo anno insieme nel cuore della Città delle Coltellerie.

Lunedì 6 gennaio gran finale di queste festività con la Befana che raggiungerà Maniago per consegnare doni ai bambini.

Nella foto: il Duomo illuminato per le festività