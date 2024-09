Medioevo a Valvasone, domenica gran finale con Corteo nobili

VALVASONE – Anche l’ultimo giorno di Medioevo a Valvasone 2024 proporrà un programma densissimo, per concludere in bellezza una manifestazione che sta andando nel migliore dei modi e sta richiamando nel borgo, come ogni anno, decine di migliaia di visitatori. Nonostante l’allerta meteo di giovedì, a causa della quale lo spettacolo inaugurale “Fulgor Noctis” è stato spostato alla sera di sabato, l’evento sta proseguendo nel migliore dei modi.

Con 12 taverne, 1000 figuranti e oltre 150 spettacoli, Medioevo a Valvasone rappresenta una delle rievocazioni storiche più importanti in regione.

La giornata di domenica sarà contraddistinta dall’atteso corteo dei figuranti, con nobili, armati, cortigiani e paesani che sfileranno attraverso le vie del borgo. La manifestazione si concluderà con il gran finale del teatro dei misteri, “Fabula magistra vitae”.

Domenica le porte si apriranno alle 10, con le attività per bambini – cortile degli animali e caccia ai misteri, riproposti anche alle 14.30 – che cominceranno alle 10.30, in concomitanza con la gara di tiro con l’arco nel brolo. Il grande mercato artigiano della Fiera medievale sarà accessibile per tutto il giorno, e ad ogni ora si susseguiranno un numero impressionante di spettacoli di ogni tipo. Alle 12.30 apriranno le taverne e alle 14 avrà inizio un’altra attività per bambini, l’avventura medievale.

Alle 14.30, la sala espositiva di via Erasmo ospiterà un convegno di approfondimento sulla storia del Patriarcato in Friuli con Lucio Pertoldi e Roberto Tirelli, e la presentazione del libro illustrato di Lucio Pertoldi “Un regno tra la terra e il cielo – L’avvincente storia dell’ascesa e della caduta del Patriarcato di Aquileia”. La sfilata andrà in scena alle 17, e alle 18.30 i cavalieri si sfideranno nella giostra medievale. Alle 20.30 andrà in scena l’ultima replica dello spettacolo “Fabula magistra vitae”, e alle 22.30 calerà il sipario sulla 32esima edizione di Medioevo a Valvasone.