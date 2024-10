Molino Rosenkranz con Fila a Teatro il 27 ottobre a Zoppola

ZOPPOLA – Lo spettacolo scelto da Molino Rosenkranz per la terza tappa della rassegna Fila a Teatro ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, è stato vincitore nel 2022 del Festival Internazionale di Teatro Ragazzi e domenica 27 ottobre, alle 16.30, arriverà per la prima volta in Fvg, al teatro comunale di Zoppola. Parliamo de “ll Gatto e la Volpe (aspettando Mangiafuoco) prodotto dalla compagnia parmigiana Teatro del Cerchio, da anni impegnata nella rilettura dei classici per trasformarli e renderli facilmente fruibili ad un pubblico dai 5 anni in su.

Mario Mascitelli, regista e attore insieme a Mario Aroldi, precisano che «la storia, pur se originale, strizza l’occhio ai due personaggi di “Aspettando Godot” di Beckett, rileggendolo in chiave più divertente per poterla adattare a un pubblico di giovanissimi. Una sfida che continua a distinguere le produzioni del Teatro del Cerchio per quanto riguarda la ricerca e la pedagogia relativa al mondo del bambino e a quello famigliare».

Cosa succederà in scena? Tutti conosciamo i due personaggi del libro Pinocchio per ciò che combinano durante il racconto, ma qual è la loro vera storia? Su una panchina, oltre ad un alberello bonsai, ci sono il Gatto e la Volpe e, in attesa che arrivi Mangiafuoco a cui vendere Pinocchio, si raccontano e ricordano la loro vita passata e di come si siano ridotti in quello stato. Vorrebbero andarsene, ma non riescono perché capiscono che in quel luogo sta accadendo qualcosa di strano e che esiste qualcosa di più importante degli zecchini d’oro di Mangiafuoco: sta nascendo una nuova amicizia.

Ingresso intero: € 6,00 (adulti e bambini dai 4 anni compiuti)

Ingresso ridotto: € 5,00 famiglie da 4 persone in su

Ingresso omaggio: bambini fino a 3 anni e accompagnatori di persone disabili

I biglietti si acquistano in prevendita dal sito www.vivaticket.it o dai rivenditori Vivaticket oppure in teatro il giorno dello spettacolo, in contanti o carte.

Maggiori dettagli, tutto il programma della rassegna, ingressi, prenotazioni con vivaticket e le promozioni “Teatro e Territorio” collegate al biglietto d’ingresso su: www.filaateatro.it

Fila a Teatro 2024/2025 è organizzata grazie al sostegno della Regione FVG, Promoturismo FVG, Fondazione Friuli e alla collaborazione dei Comuni partner: Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo e Zoppola.