Mondiali Master corsa in montagna Meduno, lanciato il sito

MEDUNO – È online il sito web dei Mondiali master di corsa in montagna 2025, che si disputeranno a Meduno da venerdì 29 a domenica 31 agosto: www.meduno2025wmmrc.org. Per ora il sito web racchiude le principali informazioni utili agli sportivi, ma nel corso dei prossimi mesi verrà arricchito non solo con tutte le notizie che riguardano i Mondiali, ma anche con contenuti che promuoveranno e valorizzeranno il territorio circostante. Così facendo il Mondiale non si limiterà ad essere una mera manifestazione sportiva, ma permetterà ai visitatori di esplorare Meduno e i suoi dintorni e scoprirne le bellezze nascoste.

MILLE ATLETI. Lo scorso anno a Canfranc, in Spagna, erano presenti 918 atleti provenienti da 36 nazioni diverse: a Meduno ci si aspetta un’affluenza maggiore, ed è proprio per questo che sul sito web del Mondiale verrà stilato un elenco di strutture ricettive locali dove gli sportivi potranno alloggiare nel corso dei giorni di gara.

PROMUOVERE IL TERRITORIO. Nel frattempo, cominciano a trapelare anche alcune delle attività collaterali che il comitato organizzatore ha previsto per i partecipanti alle gare. Gli sportivi potranno infatti prendere parte a visite guidate a Maniago, Spilimbergo e Meduno, e nella zona dedicata ad arrivi e partenze saranno presenti stand con prodotti enogastronomici tipici della zona. Le centinaia di atleti che si prevede giungeranno a Meduno avranno così la possibilità di assaggiare i sapori del luogo: miele, birra, cipolla rossa di Cavasso e molto altro saranno disponibili negli stand e nel box che verrà fornito ad ogni partecipante in gara.

SERATE A TEMA. In agosto saranno organizzate anche delle serate tematiche che ruoteranno intorno allo sport, aperte non solo agli atleti ma a tutta la popolazione: i nomi degli ospiti non sono ancora stati svelati ma si tratterà di personaggi che hanno lavorato con realtà di alto profilo, come preparatori atletici della Serie A di basket, nutrizionisti della Serie A di calcio e campioni olimpici.