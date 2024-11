Montereale: incidente frontale, auto fuori strada

MONTEREALE VALCELLINA – Incidente la sera del primo novembre a Montereale Valcellina.

Due auto si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 19 e una delle due vetture è carambolata fuori strada per diversi metri.

Al loro arrivo i pompieri hanno trovato gli occupanti fuori dai veicoli e hanno prestato loro le prime cure in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Fortunatamente i feriti non versano in gravi condizioni, ma sono comunque stati portati in ospedale.

Sul posto sono giunte due ambulanze e i carabinieri di Cimolais per i rilievi del caso.