Parco San Floriano: cda approva nuovo contratto di gestione con Coop sociale Controvento

POLCENIGO – La Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida E.T.S. comunica con grande soddisfazione e profondo orgoglio che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo contratto che assegna alla Cooperativa sociale Controvento la gestione del Parco di San Floriano.

Dal 2014, il Parco di San Floriano ha conosciuto un percorso di crescita costante e qualificata, affermandosi come un esempio virtuoso di valorizzazione di un’area naturalistica che ha saputo conservare intatte le proprie valenze pubbliche, ambientali e sociali, grazie a una collaborazione solida e continuativa tra la Fondazione, la Cooperativa Controvento, l’Amministrazione comunale, le aziende del territorio e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo contratto, della durata di nove anni a partire dal 1° gennaio 2026, consolida questa alleanza e ne rafforza la prospettiva di lungo periodo, offrendo stabilità gestionale e le condizioni necessarie per lo sviluppo di progettualità complesse, anche in relazione a possibili finanziamenti europei, statali e regionali.

«La conferma della Cooperativa Controvento nella gestione del Parco di San Floriano – dichiara il Presidente della Fondazione, Angelo Della Valentina – rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. In questi anni il Parco è diventato un luogo vivo, aperto, inclusivo, capace di coniugare tutela ambientale, funzione sociale e partecipazione della comunità. Questo nuovo contratto riconosce il valore del lavoro svolto e rilancia una visione condivisa di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale».

Il progetto di gestione approvato si fonda su valenze ambientali e sociali di alto profilo, tra cui:

• Tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, con la conservazione delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche del Colle di San Floriano;

• Sviluppo di attività agricole e zootecniche sostenibili, affiancate alla vendita di prodotti e alla promozione delle filiere locali;

• Ricettività e ristorazione come strumenti di fruizione consapevole del Parco;

• Proposte culturali, educative e ricreative, rivolte alla cittadinanza, alle scuole e alle famiglie, con eventi di carattere culturale, ambientale, sportivo e pedagogico;

• Inserimento, recupero e inclusione di persone svantaggiate, in collaborazione con le autorità socio-sanitarie, in coerenza con le finalità mutualistiche e solidaristiche della Cooperativa;

• Accessibilità pubblica del Parco, con una gestione attenta all’equilibrio tra sostenibilità economica e funzione sociale.

Anche l’amministrazione comunale con il Sindaco Antonio Del Fiol sottolinea: “esprimiamo grande soddisfazione per la decisione assunta ieri sera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bazzi, che ha deliberato il rinnovo per altri nove anni della gestione del Parco di San Floriano alla Cooperativa Controvento. Una scelta che garantisce continuità, qualità e visione nella valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del nostro territorio, punto di riferimento ambientale, culturale e sociale per la comunità e per i visitatori.

Un sentito ringraziamento al Presidente della Fondazione Bazzi e a tutto il Cda per il lavoro svolto con competenza e responsabilità, e alla Cooperativa Controvento per l’impegno, la professionalità e l’attenzione dimostrata in questi anni nella cura e nella gestione del Parco. Siamo certi che questo nuovo percorso consentirà di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parco di San Floriano come spazio di tutela ambientale, inclusione e crescita per Polcenigo.”

La Fondazione conferma così il proprio impegno a favore di un modello di gestione che vede il Parco di San Floriano non solo come patrimonio ambientale, ma come bene comune, luogo di incontro, di educazione e di inclusione, capace di generare valore sociale duraturo per l’intera comunità.

