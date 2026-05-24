Innovation Week, Eps inaugura la prima edizione

CHIONS – EPS Srl inaugura la prima edizione della Innovation Week, l’evento dedicato a materiali plastici di nuova generazione, a tecnologie avanzate e a soluzioni che stanno trasformando il settore dello stampaggio ad iniezione plastica. Tre giornate per costruire valore, creare connessioni e avviare nuove collaborazioni, mettendo in dialogo aziende, istituzioni, istituti scolastici, università e territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di mostrare come visione e competenze possano dare forma a nuove progettualità, trasformando le sfide del mercato in opportunità, come ha dichiarato Lorena Zambon, Amministratore Delegato di EPS: “Abbiamo investito in questo evento per promuovere l’innovazione, che guida ogni attività di EPS, e per far emergere le positività di un approccio condiviso, secondo una chiara direzione verso il futuro della nostra filiera”. L’Innovation Week sarà infatti una esperienza immersiva, dedicata all’evoluzione tecnologica e ai nuovi scenari, pensata per condividere le attività di EPS e per approfondire le principali direttrici di sviluppo del settore dell’iniezione plastica: materiali innovativi, polimeri sostenibili e soluzioni ad alte prestazioni che stanno ridefinendo processi ed applicazioni.

L’apertura ufficiale, mercoledì 27 maggio alle ore 9.00, vedrà la partecipazione del Sindaco di Chions, Laura Doro; del Delegato del Rettore Dell’Università di Udine, per il Centro Polifunzionale di Pordenone, Prof. Francesco Raggiotto; del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti; dell’Eurodeputato Alessandro Ciriani.

Durante le giornate del 27 e 28 maggio, le aziende invitate avranno l’opportunità di visitare gli stabilimenti EPS e di approfondire case history ed applicazioni sviluppate in collaborazione con partner strategici. EPS coordinerà le sessioni di lavoro, proponendo un approccio completo che va dalla progettazione e industrializzazione del prodotto alla sua produzione, integrando plastiche e gomme innovative, soluzioni antibatteriche, finiture estetiche avanzate e le nuove frontiere della stampa 3D.

La manifestazione si concluderà venerdì 29 maggio con Generazione Futuro, un pomeriggio per le scuole e gli studenti del territorio: un laboratorio, visite guidate e uno sportello dedicato a stage e opportunità professionali per creare connessioni tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. “Crediamo profondamente nel valore del costruire relazioni con il nostro territorio, con le istituzioni, con l’università e tra le aziende. Vogliamo costruire progettualità che guardano avanti e l’innovazione, per noi, nasce proprio da questo: dalla capacità di mettere insieme competenze diverse per far emergere le positività di un approccio condiviso. L’Innovation Week non è solo un evento tecnico, ma un luogo dove idee, persone e visioni si incontrano per generare nuove opportunità” ha concluso Lorena Zambon.

Profilo aziendale

EPS s.r.l.

EPS s.r.l. opera nel settore della lavorazione delle materie plastiche. L’azienda nata nel 1989, offre oggi prodotti e servizi lungo tutta la filiera dello stampaggio ad iniezione plastica. Il ciclo produttivo si realizza in 6 stabilimenti, siti uno accanto all’altro, che operano all’insegna del servizio e della qualità del made in Italy. EPS realizza particolari tecnici ed estetici in plastica durevole.

I reparti produttivi si sviluppano su 18.000 mq per garantire un servizio completo al cliente che, va dalla progettazione e costruzione stampo, allo stampaggio ad iniezione plastica, all’ assemblaggio di componenti.

EPS progetta e costruisce stampi, affiancando il cliente nel co-design di prodotto e nella sua industrializzazione; il reparto di stampaggio è in grado di stampare da 50 a 1300 ton con l’applicazione di diverse soluzioni, dal bicomponente alla sovra-iniezione; nel reparto di assemblaggio vengono assiemate parti meccaniche ed elettriche e compiute prove di collaudo e tenuta. I particolari possono poi essere sottoposti a diverse finiture come cromature, verniciature, serigrafie o tampografie.

EPS ha unito le competenze plastiche con la capacità della lavorazione dell’acciaio, dando vita ad una propria linea di componenti e piedini livellatori dedicati alla ristorazione collettiva. Diverse gamme di prodotti sono progettate e costruite in un reparto tecnologicamente avanzato, grazie alla presenza di robot antropomorfi e processi automatici per il taglio e la saldatura laser.

L’azienda conserva la direzione e i valori della famiglia Zambon, che ancora ne detiene la salda proprietà, sempre decisa a mantenere ed investire nella crescita produttiva italiana. Grazie alla nuova impostazione manageriale, EPS serve clienti in tutto il mondo nei settori dell’Automotive, Ho.Re.Ca, HVAC & building automation, Packaging, Meccanico e Vending.

Differenziazione di prodotto e mercato, flessibilità produttiva e internazionalizzazione guidano la strategia aziendale. La missione dell’azienda è rispondere ad ogni esigenza dei clienti perseguendo qualità e soddisfazione, mediante l’individuazione delle giuste risorse, l’automazione, l’efficientamento di ogni processo e la creazione di soluzioni personalizzate. Soluzioni che coprono l’intera catena produttiva del mondo plastico e nascono da un consolidato know-how dei team tecnici, dell’adeguata organizzazione degli stabilimenti e dall’adozione delle più innovative tecnologie.

EPS è certificata ISO 9001:2015 e organizza i processi aziendali con l’adozione dei principi della lean organization. Ulteriore elemento di differenziazione di EPS è l’introduzione di precisi sistemi per la produzione di particolari plastici destinati al contatto con gli alimenti (Food Contact). Producendo particolari in plastica MOCA, ovvero destinati al contatto con gli alimenti, EPS garantisce misure tese ad evitare contaminazioni di vario genere e la completa rintracciabilità dei lotti.

EPS si impegna a perseguire la sostenibilità etico-sociale, economica ed ambientale in ogni attività. L’attenzione per la sostenibilità ha sempre accompagnato le scelte aziendali di EPS, conducendo alla digitalizzazione dei processi e ad investire in tecnologie per l’efficienza energetica.

Sono infatti state intraprese numerose azioni volte alla produzione responsabile: il team di ricerca e sviluppo orienta innovative produzioni con l’impiego di materiali plastici eco sostenibili e bio based. Il riciclo meccanico della plastica e la scelta di materiali “seconda vita” sono impiegati in numerose produzioni.

Sul piano ambientale, dove possibile, sono stati sostituite le scatole in cartone e vengono utilizzati imballi riutilizzabili. La digitalizzazione dei processi produttivi, grazie alla creazione di un vero e proprio ecosistema digitale, consente di controllare il flusso operativo e dematerializzare i documenti per la pianificazione e il controllo del processo produttivo. Inoltre, l’installazione di nuove e più performanti tecnologie industriali, in abbinamento all’impianto fotovoltaico, permette un maggiore razionalizzazione dei consumi energetici.

L’approccio alla sostenibilità di EPS guida le scelte utili non solo a ridurre l’impatto ambientale, ma anche a perseguire l’inclusione e il rispetto sociale. Una visione imprenditoriale del cambiamento che integra gli aspetti etico‑sociali e promuove iniziative capaci di coinvolgere le persone, dentro e fuori l’azienda, favorendo la salute e il benessere, la crescita e la formazione e la parità di genere.

La costante ricerca di miglioramento ed ottimizzazione delle performance sono alla base delle scelte distintive che spingono EPS, non solo ad affermare il proprio ruolo nel contesto sociale e territoriale di riferimento, ma anche di crescere e consolidare la presenza su diversi mercati, con soluzioni innovative e prodotti di qualità.