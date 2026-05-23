Concerti Aperitivo in Villa a Porcia al via il 24 maggio

PORCIA – Al via i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia! Domenica 24 maggio 2026 alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà il primo dei Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la Cantina Principi di Porcia.

Protagonista del concerto “I suoni della giovinezza” sarà il Duo Euterpe, composto dalla flautista Radica Dedović e dall’arpista Tijana Kozarčić.

Musiche di N. Rota, B. Bartók, P.I. Čajkovskij, R. Di Marino, A. Piazzolla.

Dopo il concerto seguirà un brindisi offerto dalla Cantina Principi di Porcia.

A questo concerto seguiranno gli altri due appuntamenti domenica 31 maggio e domenica 7 giugno, alle ore 11.00 sempre a Villa Correr Dolfin, in collaborazione con il Conservatorio “G.Tartini” di Trieste.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito. In caso di pioggia il concerto si terrà ugualmente nel salone interno alla barchessa.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434-590356, 335-7814656

“I suoni della giovinezza”

La giovinezza non è semplicemente una fase transitoria della vita, ma uno stato d’animo: uno spazio in cui le emozioni si vivono intensamente, sinceramente e senza distacco. È un tempo di curiosità, sogni e contrasti interiori, dove l’innocenza incontra la passione e il sentimento puro si confronta con la prima consapevolezza della caducità. Il programma del concerto “I suoni della giovinezza” esplora queste diverse sfaccettature della giovinezza attraverso opere di varie epoche e linguaggi musicali, unite dalle sonorità intime del flauto e dell’arpa.

CURRICULUM

Il Duo Euterpe, composto dalla flautista Radica Dedović e dall’arpista Tijana Kozarčić, è stato fondato nel 2014, quando entrambe le musiciste stavano conseguendo la laurea magistrale presso la Facoltà di Arti Musicali di Belgrado.

Il duo si è esibito in tutta la Serbia, tra cui a Belgrado, Novi Sad e Valjevo, e ha inciso per Radio Television Vojvodina. Si sono qualificate per il Festival Musicale di Novi Sad, gareggiando con altri quaranta gruppi. Hanno tenuto un concerto al Centro Culturale di Novi Sad nel settembre 2025.