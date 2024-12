Premio Cigana 15^ edizione, tutti i premiati

AVIANO – Nella 15^ edizione deI Premio “Simona Cigana”- concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue , il presidente del Circolo della Stampa di Pordenone Pietro Angelillo ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione che oltre ad onorare e naturalmente ricordare la giornalista scomparsa, si prefigge di perseguire l’informazione libera e democratica da difendere e consolidare con una forte ed esercitata coscienza civica.

Il premio è sponsorizzato dalla Famiglia Cigana, dalla Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile, dal Comune di Aviano, dal Confartigianato Pordenone, dalla Domovip Italia di Aviano e da Paludet& Partners che hanno precisato il loro sostegno anche per la prossima edizione

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche un nutrito parterre considerato che il patrocinio è stato concesso dall’ Ordine dei giornalisti FVG, dall’Assostampa FVG, dall’USSI FVG, dal Consiglio e dalla Giunta FVG, dal Comune di Pordenone, dalla Coldiretti Pordenone, dal Coni FVG dall’Anmil, dalla ProPordenone e dalla Carta di Pordenone.

La menzione speciale è andata alla redazione, ai curatori, ai collaboratori e agli studenti che confezionano il Messaggero Veneto Scuola , ad Erika Adami autrice dei profili di 25 donne friulane del presente a Roberto Meroi autore del libro “Meraviglie friulane”e all’USSI FVG per il libro su Carnera.

Per la sezione sociale/lavoro sono stati segnalati Michela Sovrano e Michela Valoppi con al primo posto attribuito a Raffaella Nappi de Il fatto Quotidiano di Milano. Per Aviano Monika Pascolo e Lorenzo Padovan. Per gli argomenti trattati nell’ambito dell’economia e dell’artigianato è stato riconosciuto il lavoro e la ricerca di Melania Lunazzi e Sigfrido Cescut.

Per lo sport Giacinto Bevilacqua e Oscar Maresca e i premi ex equo sono stati conferiti a Pier Paolo Simonato e Daniele Bartocci. A sezione Inchiesta ha visto per protagonisti Sara Carnelos, Jessica Chia, Gabriele Giuga e Giorgio Simonetti mentre i premi ex equo se li sono aggiudicati Francesca Terranova e Loris Del Frate.

Per gli articoli specifici delle cinque sezioni del premio Simona Cigana , sono stati segnalati Andrea Rinaldi, Anna Dazzan, Cristian Seu, Daniela Paties Montagner, Daniele Lettig, Davide Francescutti, Davide Macor, Eleonora Camilli, Emanuele Minca, Enri Lisetto, Enrico Padovan, Generoso D’Agnese, Lorenzo Giroffi , Giuseppe Ciulla, Marina Stroili, Pino Loperfido, Raffaele Cadamuro, Roberto Vicenzotto e Simone Carusone.