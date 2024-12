Premio giornalistico Simona Cigana, il 13 proclamazione vincitori

AVIANO – I vincitori della 15ª edizione del “Premio Simona Cigana” saranno proclamati e premiati venerdì mattina 13 dicembre ad Aviano, durante la cerimonia conclusiva di una delle edizioni più riuscite del concorso annuale, nazionale, multimediale, multilingue del Circolo della stampa di Pordenone, ideatore e organizzatore della collaudata iniziativa.

L’evento sarà ospitato come sempre nel salone di palazzo Carraro Menegozzi, ad Aviano, con inizio alle 10, e si concluderà con il buffet per gli ospiti. Nell’occasione sarà presentata ufficialmente la 16ª edizione, relativa al periodo 2024-2025.

Sarà l’ormai tradizionale festa dedicata ai giornalisti di tutta Italia che hanno inviato al concorso e alla sezione Fuori concorso i loro lavori, dedicati al Friuli Venezia Giulia come riferimento singolo e come parte di prim’ordine del contesto nazionale e internazionale. Sarà anche festa per quel pubblico che partecipa alle notizie segnalando i servizi più interessanti da proporre alla Giuria del “Premio”.

Inoltre, un’occasione importante per ricordare Simona Cigana, la giovane giornalista di Aviano prematuramente scomparsa mentre esercitava il suo ruolo di cronista tra i più attivi e talentuosi del Friuli Venezia Giulia.

L’edizione che si chiude il 13 dicembre è come sempre ricca di interventi di grande interesse nelle 5 Categorie del Bando (Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Sociale/Lavoro, Aviano/Avianese) e nella sezione “Fuori concorso”, dedicata alle redazioni, ai giornalisti più attivi e ai libri dei giornalisti.

Complessivamente i temi trattati sono quelli di grande interesse del momento, perché riflettono gli effetti dei grandi movimenti migratori, della violenza, dell’ambiente, del sociale, dell’economia e dello sport.

Tutto si è svolto secondo lo spirito di un libero confronto professionale al di fuori della logica del “premificio” dei ”famosi” che vengono scelti soprattutto per fare da richiamo.

Quanto agli sponsor e ai patrocinatori, va detto che il loro è un meritorio contributo a ciò che l’informazione esprime in modo genuino, grazie ai valori di libertà e democrazia. Per questo merita citare il sostegno di Banca di Credito cooperativo Pordenonese e Monsile, Confartigianato Pordenone, Domovip Italia, Comune di Aviano, Conad Aviano, Paludet & Partners, Famiglia Cigana e il patrocinio di Ordine e Assostampa del Friuli Venezia Giulia e di altri enti importanti.

EVENTO COLLATERALE. Come sempre, il “Premio Simona Cigana” include eventi collaterali, l’ultimo dei quali è la presentazione in anteprima di un grande libro-reportage dall’India, “Namaste”, con testi e immagini fotografiche di alto livello.

Autori, un consocio del Circolo della stampa, il giornalista-scrittore Letterio Scopelliti, ed Emanuele Carpenzano, affermato fotografo internazionale. L’evento è in programma sabato 14 dicembre, alle 17, a Pordenone, Palazzo Klefisch di via della Motta, 13. L’opera è dedicata a Save the Children.