Protonterapia al Cro, progetto pronto nel 2027

AVIANO – Con provvedimento odierno è stato approvato il progetto esecutivo per l’installazione del sistema di Protonterapia, segnando un passo fondamentale verso l’adozione di questa tecnologia all’avanguardia nel trattamento dei tumori.

A conclusione del processo di revisione, previsto dalle norme di settore, è stato approvato il progetto esecutivo dopo l’adeguamento alle prescrizioni emerse nel processo di verifica del progetto definitivo da parte del soggetto verificatore e nell’ambito della conferenza dei servizi (approvazione di una perizia suppletiva e di variante per lavori aggiuntivi di adeguamento normativo in materia di energie rinnovabili e per il rafforzamento di alcune misure di sicurezza). Secondo le previsioni contrattuali il cronoprogramma prevede il completamento dell’opera entro 30 mesi.

Il progetto, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IBA – Ion Beam Applications S.A. e Bettiol S.r.l., prevede una fornitura completa che include la progettazione, la realizzazione delle opere edili e impiantistiche, e l’installazione del sistema di Protonterapia, per un valore complessivo di 26.549.331,94 Euro.

L’intervento si inserisce in un piano economico complessivo del valore di 32.000.000,00 Euro.

Contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo, avvenuta nel rispetto delle condizioni contrattuali originali, è in fase di conclusione l’istruttoria per la revisione del prezzo contrattuale, come previsto dall’art. 1664 c.1 del Codice civile. In particolare, relativamente alle nuove coperture di spesa per la revisione dei prezzi, sarà adottato a breve un successivo provvedimento che potrà contare su quanto la Regione ha già approvato nella recente manovra di bilancio destinando al CRO le risorse necessarie.

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta una tappa cruciale nella realizzazione di un’infrastruttura che potenzierà significativamente le capacità terapeutiche del CRO, permettendo di offrire ai pazienti oncologici trattamenti di ultima generazione, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Istituto come centro di eccellenza nella ricerca e cura oncologica.

La terapia con fascio di protoni è un sostanziale progresso della radioterapia dei tumori: si tratta di un’apparecchiatura in grado di emettere radiazioni di precisione che irradiano direttamente la parte anatomica interessata, riducendo al minimo le emissioni potenzialmente dannose ai tessuti e agli organi circostanti e aprendo percorsi concreti di medicina di precisione e personalizzata.