Ribolla Gialla Wine Festival, un’edizione da incorniciare

SAN VITO AL T. – Un weekend da record, quello che ha vissuto San Vito al Tagliamento grazie alla seconda edizione del Ribolla Gialla Wine Festival, che con la sua formula capace di unire eccellenze enogastronomiche a proposte culturali e d’intrattenimento ha fatto registrare il pienone dal 31 maggio al 2 giugno nonostante il meteo non sia stato tra i più favorevoli. Soddisfazione da parte del Comune al termine di un grande lavoro organizzativo.

“Solo per quanto riguarda i calici serviti – ha dichiarato l’assessore alla Vitalità Andrea Bruscia – le stime che stiamo raccogliendo si attestano ad un aumento significativo che sfiora il raddoppio della prima già positiva edizione. Tra i 25 mila e i 30 mila calici, migliaia di piatti: un indotto che è come un’iniezione di energia e di speranza per tutti coloro che hanno lavorato.

Di fatto dal pomeriggio del sabato fino alla sera della domenica c’è stata un’affluenza continua e un flusso costante di persone che tra mercatini, eventi culturali, spettacoli per bambini e spazi enogastronomici hanno potuto trovare un’offerta vastissima. In un solo weekend le nostre mostre hanno avuto circa 1000 visitatori, di cui 591 soltanto per “Genius Loci” di Labellarte.

In particolare abbiamo raggiunto il clou sabato sera con la Notte gialla, novità di quest’anno che è stata una scommessa riuscita: Piazza del Popolo e Parco Rota colmi di persone e la Corte del Castello la quale ha radunato centinaia di giovani che hanno cantato e ballato con la Calcutta night e Indie Power. Grande affluenza anche per i due eventi curati insieme a Pordenonelegge con Dario Vergassola e Maurizio de Giovanni.

Il nostro intento era proporre un programma dal giusto mix tra proposta enogastronomica, trascinati dalla specificità della Ribolla Gialla vero e proprio vino simbolo del Friuli Venezia Giulia, ed eventi culturali: cibo per la mente e l’anima delle persone”.

Ora è il tempo di chiudere la macchina organizzativa in attesa del prossimo anno.

“Grazie a tutto coloro che hanno reso possibile questo successo – ha concluso l’assessore -: dalle cantine ai ristoratori, dagli esercenti alle associazioni locali a partire dalla Pro Loco fino all’ufficio vitalità e alla cittadinanza che, in particolare gli abitanti del centro storico, hanno accolto ancora una volta con entusiasmo un evento nella nostra bellissima San Vito. Non ci fermiamo qua, siamo già al lavoro per realizzare una stagione estiva ricca di proposte per tutti”.