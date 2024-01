Rotonda Garage Venezia, primo sopralluogo: pronta nel 2025

PORCIA – “Con un finanziamento molto strategico di un milione di euro, previsto attraverso la concertazione con i Comuni nella manovra finanziaria regionale di fine 2023, si garantisce la prosecuzione dell’iter per la progettazione e la realizzazione della nuova rotatoria tra la statale 13 Pontebbana e le vie Grigoletti, Gabelli e Brentella a cavallo tra i Comuni di Porcia e Pordenone. Un’opera decisamente necessaria e attesa da tempo che contribuirà a migliorare la gestione del traffico in uno dei nodi viari maggiormente trafficati lungo l’asse della Pontebbana. A giorni la presentazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Porcia, realizzazione dell’opera prevista entro il prossimo anno”.

Lo ha detto oggi pomeriggio, 8 gennaio, l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, nel corso di un sopralluogo a Porcia nell’area dell’incrocio tra la statale 13 Pontebbana, e le vie Gabelli, Grigoletti e Brentella. Il nodo viario nella zona a cavallo del confine tra i Comuni di Porcia e Pordenone vedrà la realizzazione di una rotonda che supererà la regolazione attuale della circolazione eliminando gli impianti semaforici e puntando a migliorare e risolvere le problematiche legate alla mole di traffico – con una media di passaggi giornalieri di mezzi che supera le 25 mila unità – che l’incrocio sostiene lungo l’asse della Statale 13.

“Si tratta – ha proseguito Amirante – di un progetto molto coraggioso in capo al Comune di Porcia che ha voluto stravolgere il precedente progetto originario e proseguire con gli espropri necessari, arrivando alla fase esecutiva. L’opera (il cui quadro economico complessivo oggi ammonta a 1,6 milioni, ndr) sarà strategica per la viabilità dell’intero territorio provinciale.

Si tratta di lavori piuttosto complessi che richiederanno anche un intervento di regimazione delle acque, oltre che interventi di miglioramento della viabilità connessa per garantire la ciclabilità e la pedonalità anche con nuovi attraversamenti in sicurezza. Senza contare – ha aggiunto l’assessore – il miglioramento che la futura rotatoria comporterà sotto l’aspetto ambientale per l’eliminazione di code e tempi di attesa del traffico oggi causati dagli impianti semaforici”.

Rispetto al cronoprogramma dell’opera, durante il sopralluogo – al quale ha partecipato anche il sindaco di Porcia, Marco Sartini

– è stato fatto il punto sulla fase di avanzamento della progettazione. Dopo l’avvenuta approvazione del progetto definitivo nell’ottobre dell’anno scorso, a inizio febbraio si procederà con la presentazione del progetto esecutivo. Seguiranno l’affidamento dell’opera e l’avvio del cantiere che è previsto nel periodo tra giugno e settembre di quest’anno. Tempo tecnico di realizzazione della rotatoria da 12 a 14 mesi, con la fine dei lavori prevista nell’autunno 2025.

Il cantiere, vista l’importanza dello snodo viario, verrà realizzato gradualmente in dieci “settori”, a sé stanti e in tempi diversi, proprio per consentire il passaggio del traffico e ridurre il più possibile i disagi per la circolazione.