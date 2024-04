Sabina Da Ponte in Nazionale ai mondiali senior di Padel

CORDENONS – Sabina Da Ponte, atleta e maestra nazionale di tennis e padel di Eurosporting, convocata nella Rappresentativa Nazionale ai prossimi Campionati Mondiali Senior di Padel a La Nucia (Alicante – Spagna) dal 15 al 20 Aprile.

Ora è ufficiale! Dopo la valida prova ai Campionati Europei dello scorso anno, Sabina non smette di stupire gli appassionati che numerosissimi la seguono in quella che viene ormai definita la disciplina sportiva emergente del momento, sia in Italia che nel resto del Mondo.

In qualità di Maestra Nazionale di Padel e Tennis, nonchè ex giocatrice professionista, l’atleta di Fontanafredda, porta da sempre la sua esperienza tecnica e di giocatrice all’Eurosporting di Cordenons dove gestisce tutta l’attività del Padel fin dal 2015, anno peraltro di inizio della disciplina nella nostra Regione. Sabina rappresenterà l’Italia, assieme alle sue compagne, in una manifestazione di elevato prestigio dove ben 30 Nazioni maschili e 22 femminili si daranno battaglia per la conquista di un titolo mondiale. In totale saranno presenti in Spagna 52 Rappresentative per un totale di circa 2000 atleti per un Mondiale da record: un successo senza precedenti!

A sostegno di questa nuova avventura, la farmacia del dott. Massimiliano D’Andrea di Fontanafredda augura un caloroso “in bocca al lupo” a Sabina a cui fornirà il corretto supporto nutrizionale sportivo per affrontare con professionalità questo nuovo impegno internazionale. A tale augurio si unisce anche l’azienda “L&S – Crea La Tua Immagine” di Roveredo in Piano che fornirà il supporto tecnico per la trasferta in Spagna.