Basket: HORM Pordenone, sconfitta con rammarico a Fidenza

FIDENZA – Sconfitta con rammarico a Fidenza per i portacolori cittadini che comunque porta in dote una buona dose di rammarico perché la squadra era riuscita a metterla nel binario giusto chiudendo meritatamente in vantaggio il primo tempo (29-35), con uno scarto che poteva essere superiore, se solo fosse stata più precisa dalla lunetta. Il 21-6 per gli emiliani nel terzo periodo ha complicato le cose e lascia l’amaro in bocca, considerando che nell’ultimo periodo i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia e benzina per recuperare e andare avanti nel punteggio (54-55), già dopo 5 minuti. Lo sforzo finale non è stato però sufficiente. Testa ora alla prossima partita, per non lasciare nulla di intentato. I play off sono un traguardo ancora possibile ed è il momento di resistere e tenere duro.

Fidenza – HORM SBP 66-60 (18-14; 29-35; 50-41)

Fidenza – Galli 9, Miaschi, Cortese, Restelli 2, Ramponi 5, Scattolin 8, Gumdo 14, Bellini 20, Ranieri 2, Pezzani, Doumbia 4, Markovic 2. Coach Stefano Bizzosi TL 17/24 – 2PT 14-35 – 3PT 7-30 – Rimbalzi 38 (25-13), Assist (7), palle perse 21, palle recuperate 15

Horm SBP – Farina 13, Michelin ne, Cardazzo 3, Bot ne, Cagnoni 7, Venaruzzo, Tonut 11, Mandic 16, Johnson, Venuto 3, Varuzza, Mozzi 7. All. M. Milli, Vice all. R. Puntin, prep. atletico F. Zava. TL 17/27 – 2PT 11/27 – 3PT 7/22 – Rimbalzi 38 (29-9), Assist 11, palle perse 22, palle recuperate 12

Arbitri: F Belisario di Cernusco sul Naviglio (MI) e D. Marchesi di Tirano (SO)