Sacile, nuova sfida per Alessio Tomasella

SACILE – Da oltre una dozzina d’anni Alessio Tomasella, nato in Germania ma originario del Friuli Venezia Giulia, vive a Sacile ed è stato protagonista di imprese in cammini in tutto il mondo. Uno sportivo speciale: è affetto dalla fibrosi cistica, una malattia genetica rara, degenerativa, multiorgano, ed è in cura all’ospedale Burlo di Trieste. Un ostacolo che però non l’ha mai fermato.

Alla base c’è una forte passione – nata dopo aver affrontato nel 2010 il Cammino di Santiago – che si sposa costantemente con l’impegno a favore della ricerca e del sostegno alle strutture sanitarie e dell’assistenza ai pazienti.

Chi negli anni l’ha incontrato durante le singole vie effettuate, si è stupito della sua forza: pesa sì e no 60 chili ma si caricava sulle spalle uno zaino che ne pesava 22. Mai vista una tempra simile. Quello stesso spirito lo accompagna nella vita di tutti i giorni con cui convive la malattia che “combatto cimentandomi in sfide particolari, per lo più a piedi, zaino spalla, lungo i sentieri più famosi del mondo.”

Ci racconta Alessio che poi annuncia: “Quest’anno ho deciso di provare una nuova avventura e tentare un lungo viaggio in solitaria in bicicletta, per raccogliere fondi e sensibilizzare su questa patologia ancora poco conosciuta. La sfida in cui ho deciso di cimentarmi questa volta, è quella di partire da Sacile in sella ad una bici, equipaggiata con tutto l’occorrente e percorrere 9mila chilometri, per raggiungere il punto più a nord d’Europa, sopra il Circolo Polare Artico, ovvero Capo Nord e tornare a casa sempre pedalando”.

Partendo dall’Italia, attraverserà un pezzetto d’Austria poi passerà per Germania, Danimarca fino in Norvegia per giungere a Capo Nord, per poi ridiscendere attraverso la Lapponia Finlandese, la Finlandia, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, una parte della Repubblica Ceca e l’Austria, prima di rientrare nuovamente a Sacile. Ho fissato la data di partenza per sabato 27 maggio ed anche se non posso prevedere con precisione il giorno del mio arrivo a Sacile, auspico di completare il viaggio in 80/85 giorni, ed essere quindi nuovamente a casa per la prima decade di agosto”.

Alla partenza ci sarà certamente il sindaco di Sacile, Carlo Spagnol, e l’assessore alle Politiche sociali, Antonella Baldo.

Così il sindaco Spagnol: “E’ un onore per me poter salutare a nome della comunità sacilese Alessio Tomasella, una persona che ha saputo attingere a una forza incredibile, esempio di come poter affrontare con energia e tenacia anche le sfide più difficili che la vita ci pone di fronte. Sacile tifa per Alessio”. Sindaco che aggiunge: “E’ l’occasione per ribadire come Comune pieno sostegno ai temi sociali e della disabilità”.

Alessio e la sua bicicletta saranno presenti in Piazza del Popolo sabato pomeriggio, mentre il saluto delle istituzioni avverrà alle 16, circa. Sarà inoltre allestito un gazebo per ricevere informazioni per chi volesse conoscere la storia di Alessio e per raccogliere i primi fondi legati all’associazione per la quale è testimonial in questa avventura.