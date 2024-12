Salvador Gandino, Saggio di Natale il 21 dicembre

PORCIA – Sabato 21 Dicembre alle ore 16.30, nel salone della Barchessa di villa Correr Dolfin a Porcia, si terrà il Saggio di Natale Auguri in Musica, l’ultimo appuntamento dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” prima delle festività natalizie.

In questa occasione sarà possibile apprezzare i progressi dei giovani allievi di sassofono, flauto, pianoforte, corno e violoncello, qui elencati in ordine di apparizione: Edoardo Bortignon, Giulio Moras, Davide Spessotto, Edoardo Taurian, Gabriel Bazzo, Fabio Palin, Gabriele D’Urso, Valentina Dal Pont, Rachele D’Este, Sofia Gritti, Anais Ikhlef, Vittoria Piva, Myriam Vecchiato, Alice Verona, David Trentin, Elena Santarossa, Michele Vecchiato.

I maestri Enrico De Val (Flauto), Giovanna Mastella (Sassofono), Simone Peraz (Pianoforte e Corno), Elisa Corti (Violoncello) hanno infatti seguito e preparato i giovani musicisti per questa esibizione, ed hanno inoltre curato questa bella iniziativa natalizia.

In questa occasione saranno eseguite musiche tradizionali e famose – quali Jingle Bells, Go Tell in to the Mountain, Carol of the Bells, The Pink Panther – oltre a composizioni classiche e contemporanee, spaziando da Bach e Beethoven a Einaudi, da W. Sandys a Mancini e Wilhousky.

L’incontro sarà anche un ottimo momento per scambiarsi gli auguri natalizi e preparare gli animi al 25 dicembre.

Ingresso libero.