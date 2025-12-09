Scelti i vincitori del Premio Simona Cigana, il 12 la proclamazione

AVIANO – Il Circolo della stampa di Pordenone darà vita il 12 dicembre, alle 10, alla proclamazione e alle premiazioni dei vincitori della XVI edizione (2024-2025) e all’apertura ufficiale della XVII edizione del Concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”. L’evento sarà ospitato, com’è tradizione, ad Aviano, nel salone storico di Palazzo Carraro Menegozzi, sede di Domovip Europa.

OBIETTIVO DEL CONCORSO. Valorizzare ogni anno molti simboli, a partire da tre in particolare: l’informazione libera e democratica; la figura di Simona Cigana (giovane giornalista avianese scomparsa prematuramente durante lo svolgimento del suo lavoro); il territorio del Friuli Venezia Giulia nei contesti nazionale e internazionale, in tutti i campi dell’attualità, nei reportage delle testate multimediali italiane e straniere, firmati dai giornalisti italiani.

CATEGORIE DEL PREMIO. Il concorso comprende 5 Categorie (Inchiesta, Sport, Artigianato, Lavoro, Avianese) e una sezione “Fuori concorso” per i giornalisti-scrittori. I nomi dei vincitori delle 5 categorie vengono resi noti soltanto nel giorno della premiazione.

I nomi dei vincitori della sezione “Fuori concorso”, riservata ai giornalisti scrittori, sono già noti in anticipo. Quest’anno la scelta è caduta su due libri che incrociano storicamente le vicende dei loro protagonisti: il forte impegno per la pace. Qui di seguito i due prescelti.

DON MARCO EUGENIO BRUSUTTI, del Clero di Trieste, autore, assieme allo storico della Sorbona Roberto Coaloa, di ”Carlo d’Asburgo e il coraggio della pace nella grande guerra”, opera che traccia un autorevole nuovo profilo storico e geopolitico dell’ultimo imperatore.

WALTER ARZARETTI (pordenonese coordinatore del Comitato pro causa di canonizzazione del Beato Marco d’Aviano), curatore della quinta edizione di “Beato Marco d’Aviano. Marco d’Europa dal Friuli a Vienna per portare la pace”.

I due volumi s’incrociano sia per le caratteristiche dei due loro protagonisti, sia per vicende storiche, pur molto distanti tra loro. Il beato Padre Marco d’Aviano è venerato a Vienna e, in particolare, dalla famiglia imperiale (è sepolto nella cappella degli Asburgo). L’imperatore Carlo pregò nel 1917 davanti nel battistero di Aviano, dove fu battezzato padre Marco.

SOCI ONORARI. Durante la cerimonia saranno anche nominati due Soci onorari del Circolo della stampa: Sigfrido Cescut (alla memoria), già giornalista, scrittore e consigliere comunale di Aviano, e l’imprenditore pordenonese Giovanni Di Benedetto, uno dei leader del settore assicurativo italiano, già sindaco di Fontanafredda (Pn), senatore della Repubblica, consigliere e assessore regionale.