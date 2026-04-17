E’ semifinale! La Neonis sconfigge anche in gara 2 un ostico Spilimbergo

La Neonis chiude già a Spilimbergo i quarti di finale, espugnando la Favorita con un netto 75-66, al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine.

A differenza di quanto accaduto in gara 1, le Aquile scattano bene dai blocchi di partenza e aggrediscono l’attacco dei padroni di casa, capitalizzando in transizione i palloni recuperati. Spilimbergo resiste come può ma negli ultimi due minuti la Neonis esonda e chiude sul 27-15 il parziale.

È il parziale che decide il match: la Vis passando a zona e giocando con l’energia della panchina riesce nel secondo quarto a spezzare il ritmo ospite e a recuperare in parte il terreno, senza però mai riuscire ad arrivare a meno di 3 punti di distacco. La lotta su ogni pallone prosegue anche nel terzo quarto, consumando le energie dei giocatori, ma come Spilimbergo stacca un attimo, la Neonis la punisce con il trio Margoni – Righetti – Bortnikovs che confezionano il 58-47 ad inizio dell’ultimo parziale.

Lì le Aquile diventano chirurgiche nel respingere i tentativi di rimonta, sempre più flebili, dei padroni di casa, finché tre tiri liberi di Galic sul 68-57 non sanciscono l’esito del match.

Ora l’orizzonte in casa Neonis si amplia: sabato 25 aprile alla Bombonera è ora di semifinali! A contendere alle Aquile la seconda finale in due anni saranno i ragazzini terribili del Cividale U19, che in due match hanno strapazzato la favorita Cordenons.

VIS SPILIMBERGO – NEONIS BASKET GS VALLENONCELLO 66-75 (15-27, 31-35, 47-54)

VIS SPILIMBERGO: Napoli 2, Bertuzzi 9, Considine, Passudetti 1, Studzinskij 11, Morello 5, Gallizia 26, Gaspardo 3, Varuzza 9. Non entrati: Desiderio, Baldin, Sovran. All. Piasentin

NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 2, Girardo 3, Bortnikovs 9, Crestan 11, Bovo 5, Righetti 13, Margoni 2, Kuvekalovic 18, Piarchak, Galic 12. Non entrati: Maluta, Mosconi. All. Brecciaroli.

Arbitri: Meneguzzi di Pordenone e Cotugno di Udine

Note: Studzinskij e Crestan usciti per 5 falli. Tecnico alla panchina Vis.