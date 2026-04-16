L’Afds Pordenone si riunisce il 18 a Spilimbergo

SPILIMBERGO – Sabato 18 aprile, presso l’Auditorium della Casa dello Studente di Spilimbergo, si terrà la 54ª Assemblea dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue Pordenone. È un appuntamento cruciale che segna non solo il bilancio dell’attività associativa del 2025, ma anche la conclusione del mandato del Direttivo della sede centrale di Spilimbergo, iniziato nel 2022 e guidato dal presidente Mauro Verardo. Segna anche l’imminente apertura di una stagione di rinnovamento per le cariche sociali di alcune sezioni locali.

L’Associazione conferma la sua solidità con numeri che parlano di impegno costante: nel 2025 sono state raccolte 7.510 donazioni di sangue e 3.307 di plasma e piastrine, queste ultime in crescita di 190 unità rispetto all’anno precedente, per un totale di 10.817, in linea con il 2024.

Particolarmente significativo il dato sui nuovi donatori, ben 880, frutto del lavoro instancabile di una squadra di 500 volontari, 39 presidenti di sezione, 9 rappresentanti di zona e un Gruppo Giovani molto attivo. Sono risultati prodotti grazie a 120.000 ore complessive donate dai soci per sostenere la cultura del dono.

L’attività nelle scuole rimane il fiore all’occhiello dell’Afds Pordenone. In collaborazione con Avis regionale e Admo Fvg, i volontari hanno incontrato oltre 2.000 studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli Occidentale.

Di questi, oltre mille ragazzi hanno manifestato interesse e 400 hanno già effettuato la loro prima donazione tramite le uscite dell’autoemoteca. Un bilancio estremamente positivo, reso possibile anche grazie al supporto della dottoressa Adriana Masotti, già medico trasfusionista del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Pordenone, che con competenza tecnica e umanità da anni guida i giovani nella comprensione del valore della donazione di sangue e midollo osseo. Durante il suo mandato, il direttivo uscente dell’Afds Pordenone ha registrato una crescita esponenziale delle attività che ha ha portato a raddoppiare le iniziali 400 adesioni di nuovi donatori al Gruppo Scuola e a triplicare le 11 autoemoteche che erano entrate nelle scuole nel 2022.

Sul fronte del coinvolgimento attivo dei giovani, nel 2025 per la prima volta l’Associazione ha puntato con successo sul Servizio Civile Universale, con l’inserimento dei primi tre giovani operatori a Spilimbergo, Pordenone e Sacile. L’obiettivo è di raddoppiare le posizioni nel corso di quest’anno. Stesso spirito di promozione della cittadinanza attiva lo hanno avuto il progetto di Volontariato d’Impresa che ha coinvolto aziende e lavoratori nella missione del dono e il progetto YEP promosso dai comuni delle Valli e Dolomiti Friulane rivolto ai giovanissimi.

L’Afds Pordenone si conferma un’Associazione al passo con i tempi anche sul fronte della comunicazione (grazie al potenziamento della sua presenza sui canali social) e della formazione: nel 2025 si sono aggiunti al gruppo interassociativo 15 nuovi informatori, figure chiave per l’accompagnamento del donatore all’interno dei Centri trasfusionali.

Durante l’Assemblea saranno premiate le scuole vincitrici della fase provinciale del Concorso nazionale “A Scuola di Dono” promosso dalla Federazione Nazionale Associazioni Donatori di Sangue (Fidas), di cui Afds Pordenone fa parte.

L’Assemblea di Spilimbergo, infine, sarà anche il trampolino di lancio per l’evento più atteso: il 64° Congresso Nazionale Fidas e la 43ª Giornata del Donatore, che si terranno a Pordenone dal 15 al 17 maggio. Un evento di portata nazionale che vedrà il suo culmine nella grande sfilata di domenica 17 maggio lungo le vie della città.