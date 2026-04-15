Faces Festival al Palazzo del Fumetto di Pordenone dal 16 al 19 aprile

PORDENONE – Al Palazzo del Fumetto torna FACES!, il Festival internazionale della Caricatura: giunto alla terza edizione, si terrà dal 16 al 19 aprile 2026 ed è organizzato dal Palazzo del Fumetto con la direzione artistica di Federico Cecchin e la collaborazione delle più importanti associazioni mondiali dell’arte della caricatura: la statunitense Isca e l’austriaca Eurocature.

Quest’anno il festival avrà come tema da sviluppare Personaggi famosi attraverso il Multiverso, un tema spiccatamente creativo, senza limiti alla fantasia e alla propensione artistica, nel quale figure famose vengono catapultate in diverse epoche storiche o collocate in realtà alternative e mondi immaginari. Storia, fantascienza, paradossi temporali e incontri impossibili: tutto è permesso, purché la caricatura presenti una versione originale e sorprendente del personaggio scelto.

Oltre alle sessioni di disegno, saranno proposte masterclass di approfondimento a cura di importanti e riconosciuti caricaturisti:

• Lindsey Olivares, caricaturista, scenografa e character designer collabora con Dreamworks Animation, Sony Pictures Animation, Pixar, Disney TV Animation, Nickelodeon, solo per citarne alcuni. È vincitrice dell’Annie Award per il film candidato all’Oscar The Mitchells Vs The Machines e ha collaborato in film come Madagascar 3, I pinguini di Madagascar, Trolls e Emoji Movie.

• Marco Martellini, illustratore, caricaturista e grafico free-lance, nato a Udine vive e lavora a Riccione, realizza copertine ed illustrazioni per varie case editrici come Rizzoli, Sperling, Kowalski, COMIX. Ha al suo attivo diverse mostre personali e partecipa a rassegne di umorismo ottenendo premi e riconoscimenti. Ha realizzato le caricature dello staff di Cartoon Club e tenuto seminari e laboratori su fumetto e caricatura, attualmente insegna alla Scuola di Fumetto di Rimini.

• Sebastian Kruger, artista tedesco formatosi all’Accademia di Belle Arti di Braunschweig, noto inizialmente per copertine e illustrazioni, ha anche collaborato negli anni Novanta con L’Espresso. Negli ultimi anni, la sua produzione si è evoluta, passando dalle “caricature di celebrità” al New Pop Realism. Oggi realizza opere acriliche iperrealistiche e grottesche. È celebre per i ritratti dei Rolling Stones, in particolare Keith Richards.)

• Redman Family Foundation, fondazione senza scopo di lucro che promuove le opere di Lenn Redman, indimenticato artista e insegnante statunitense noto soprattutto per il suo lavoro nella caricatura e nell’illustrazione.

FACES! rappresenta anche una straordinaria vetrina per il territorio e un volano per il turismo grazie alle opportunità offerte a docenti e partecipanti di scoprire le eccellenze del Friuli occidentale: infatti, nel pomeriggio di sabato 18 aprile, si terrà la visita al Mirs, il Museo interattivo della Radio e della Società di Pasiano, e una tappa alla cantina Pitars di San Martino al Tagliamento, per degustare le peculiarità enogastronomiche tra un disegno e l’altro.

La domenica pomeriggio il festival si rivolge alla città con le caricature al Palazzo del Fumetto dalle 15.00 alle 18.00: le prenotazioni sono attive sul sito www.palazzodelfumetto.it e www.facesfestival.it. I caricaturisti realizzeranno per il pubblico ritratti originali e divertenti, offrendo un ricordo unico e speciale di un pomeriggio di creatività e beneficenza.

Quest’anno Faces si apre infatti alla solidarietà a favore dell’associazione Aiuto Bambini Betlemme che sostiene e promuove l’opera del Caritas Baby Hospital di Betlemme, l’unico ospedale specializzato pediatrico della Palestina per la formazione delle madri nella cura dei bambini e partecipa, inoltre, alla realizzazione di progetti a favore dei bambini malati e socialmente svantaggiati, delle madri e delle loro famiglie in Terra Santa. Nello specifico, i fondi raccolti durante Faces serviranno a curare i bambini affetti da fibrosi cistica e ricoverati in ospedale.

A favore di questa realtà saranno devoluti anche i proventi dell’asta delle opere messe a disposizione dai partecipanti al Festival.

Chicca conclusiva della domenica sera sarà il concerto dei Fine Before You Came, gruppo emo-core italiano sulla breccia del panorama musicale da quasi trent’anni, che ha inserito come tappa finale del loro tour C’è ancora amore il concerto pordenonese in programma al Palazzo del Fumetto domenica 19 aprile alle 21.00. I biglietti sono disponibili su www.palazzodelfumetto.it.

“Faces Festival – dichiara il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà – porta a Pordenone i migliori caricaturisti da Europa e Stati Uniti, anche con la collaborazione di Isca e Eurocature, le due maggiori associazioni americana ed europea del settore. Un programma ricco, degno di un grande festival che rende ancora una volta internazionale Pordenone in vista del 2027”.