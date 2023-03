Sfide ad alta quota: l’arnica del Piancavallo con Muner il 15

PORCIA – Mercoledì 15 marzo alle 17.30, al Casello di Guardia di Porcia, terzo appuntamento di Donne Protagoniste con l’imprenditrice agricola Francesca Muner che sarà intervistata da Franca Benvenuti, curatrice della rassegna.

Francesca Muner, laureata in Storia dell’Arte a Ca’ Foscari Venezia, dal 2016 lavora nell’azienda agricola di famiglia e insieme al marito Antonio Conzato e a suo fratello Andrea Muner ha dato vita a ARMO 1191.

L’incontro che rientra nel filone “Donne e lavoro”, inaugurato nel 2022, sarà l’occasione per conoscere la storia di Francesca, una storia di amore per la montagna, di sfide continue e sempre nuovi obiettivi da raggiungere e scoprire così una realtà aziendale del nostro territorio, riconosciuta per la rarità della coltivazione e la qualità della materia prima prodotta.

Il 23 aprile 2022, a Roma, l’impresa ARMO 1191 è stata finalista all’Oscar Green Coldiretti nella categoria Sostenibilità e Transizione ecologica, scelta tra oltre 800 aziende agricole italiane. Un grande riconoscimento dei valori fondanti dell’azienda: ecosostenibilità, innovazione, rispetto del patrimonio culturale e valorizzazione del territorio.

Questo evento è realizzato in collaborazione con FIDAPA sez. di Pordenone e Armo 1191.

Per l’occasione il Casello di Guardia sarà aperto dalle 16.00 e quindi, prima dell’incontro, sarà possibile visitare la mostra DE VISU.

Franca Benvenuti