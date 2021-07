“Simona Cigana Day”, riconoscimenti Circolo stampa. Premiato anche pordenoneoggi

AVIANO – Il “Simona Cigana Day” del Circolo della Stampa di Pordenone, ha consolidato il ricordo della giovane giornalista avianese stroncata da un malore nel 2007 durante il suo lavoro e ha dato modo a giornalisti giunti da varie parti d’Italia di ribadire il diritto-dovere all’informazione democratica, rispettosa dei suoi autori e del pubblico dei suoi fruitori. Il messaggio è stato lanciato in un momento particolarmente critico per il settore, che cerca di rilanciare la figura del giornaslista attraverso una qualificazione sempre più adatta alle trasformazioni globali.

L’occasione per rilanciare proposte e progetti è venuta dall’evento voluto dall’organismo pordenonese della categoria che in piena estate, dopo molti rinvii dovuti alla pandemia, ha archiviato l’11ª edizione del concorso giornalistico annuale nazionale “Premio Simona Cigana” premiandone i vincitori, ha chiuso l’iscrizione dei concorrenti alla 12ª edzione, ha aperto ufficialmente la 13ª edizione 2021-2022, ha presentato il libro “Simona”, di Pietro Angelillo e Lucio Leandrin, rispettivamente presidente e consigliere del Circolo della stampa di Pordenone, con prefazione di Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

«Necessariamente – ha fatto rilevare Pietro Angelillo – la nostra è una categoria assorbita dalla quotidianità sempre più stringente di un lavoro difficile e delicato che richiede concentrazione e spirito di sacrificio spesso non riconosciuti, ma è indubbio che noi operatori del settore dobbiamo saper individuare i momenti e le occasioni per conseguire gli obiettivi, tra i quali non va ignorata l’attenzione per l’opinione pubblica, bisognosa di operatori in grado di comunicare e interpretare democraticamente il mondo delle notizie, fato di contingenze sì, ma anche di visione del futuro».

In sintonia con questo principio è dunque apparso molto opportuno l’annuncio, dato dal vicepresidente dell’Ordine Amos D’Antoni, intervenuto a nome dell’Ordine e di Assostampa FVG, circa la nascita di un master per giornalisti, che prossimamente sarà realizzato in collaborazione con le Università di Trieste e di Udine. Un annuncio esaltante. Tuttavia sullo sfondo rimane il problema dell’ “equo compenso” e della dignità del lavoro, sottolineato dalla tribunetta che solitamente si apre durante le premiazioni e che lo stesso rappresentante dell’Ordine ha ribadito nel fare il punto sul confronto in atto con gli editori.

Certo, in Italia possediamo, per fortuna, una libertà di stampa invidiabile, contrariamente a quanto avviene negli Stati governati da autocrazie e da dittature. Tuttavia – e questo è stato un altro appello del Simona Cigana Day – la difesa della libera espressione democratica, resta un diritto da tutelare e difendere giorno per giorno.

Nel complesso è stata una giornata di festa, di ricordo, di emozioni che ha unito tutti attorno ai genitori di Simona. A incominciare dal presidente della Giunta regionale Massimiliano Fedriga e dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin (messaggi di saluto) e da sponsor e patrocinatori del concorso giornalistico: Comune di Aviano (sindaco Ilario De Marco Zompìt), Comune di Pordenone (assessora Guglielmina Cucci), Comune di San Vito al Tagliamento (sindaco Antonio Di Bisceglie), Banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile (presidente Antonio Zamberlan e vicepresidente esecutivo Walter Lorenzon, nell’occasione nominati Soci Onorari del Circolo della Stampa, direttore generale Gianfranco Pilosio e componente dell’Ufficio soci e comunicazione Maria Cristina Strasiotto), Confartigianato Pordenone (vicedirettore Lino Mazzarotto), Anmil (consigliere Herbert Dal Cin), Coni FVG (Ivo Crestan), Domovip (Bruno Carraro), Coldiretti Pordenone (addetto stampa e comunicazione Antonio Buso), Dusy Marcolin (presidente della commissione regionale per le pari opportunità).

Momenti commoventi della cerimonia, nella Casa dello studente di Aviano, il trdizionale mazzo di rose bianche con rosa rossa al centro, del direttivo del Circolo della Stampa, consegnato a Luisa e Bruno Cigana da Daniela Perotto, e le lettura di alcune tra le più intense poesie di Simona, eseguita dalla sua ex compagna di scuola Silvia Santarossa.

Suggestivo anche il momento delle premiazioni dei concorrenti chiamati uno a uno da Angela Mormile, consigliera del Circolo. Vale la pena ricordarli, i prescelti delle tre selezioni finali del concorso.

INCHIESTA

Vincitori: 1° Antonio Di Bartolomeo (“Divisi da una barriera, Covid 19 e le Gorizie separate: lo shock di due comunità”, Tgr Est-Ovest, su Rai 3, 31 maggio 2020). 2° Luca Pesante (“Coronavirus, il diritto di fare i tamponi”, Tg com 24, 11 maggio 2020).

Segnalati speciali: Tiziana Carpinelli (“Identificato l’aggressore con il cappuccio”, Il Piccolo, Monfalcone, 2 giugno 20), Ludovico Fontana (“Duino Aurisina: il paese delle strade senza nome”, tgr Rai FVG-Settimanale), Lodovica Bulian “La rotta balcanica rischia di esplodere” (Rete 4-Quarta Repubblica, 2 marzo 2020), Eleonora Camilli (“Violenze al confine e respingimenti”, Agenzia Redattore sociale, 11 settembre 2019).

SPORT

Vincitori: 1° Daniele Bartocci (“Udinese, nuovi format sostenibili per il calcio nostrano: il modello Dacia Arena”, Football News 24 on line, 29 aprile 2020). 2° Mauro Rossato (“A lezione dal mito Tavcar”, Il Gazzettino-Pordenone, 11 febbraio 2020).

Segnalati speciali: Sergio Arcobelli “Io dormivo in stazione. Ora, a calci e pugni, insegno a non buttarsi via” (Il Giornale-Milano, 21 gennaio 2020), Francesco Cardella (“Granbassi a casa con lo yoga”, Il Piccolo, Trieste, 7 aprile 2020), Pier Paolo Cautero (“Il campione udinese di rally e pista che portava cassette al mercato” (Il Gazzettino, Udine, 15 dicembre 2019), Pier Paolo Simonato (“Eli, la moglie dell’ex calciatore”, Il Gazzettino, Pordenone, 7 marzo 2020).

ECONOMIA/ARTIGIANATO

1° Alessandra Montico (“Lo smartworking al tempo del Covid”, Rai Isoradio-Roma, del 25 maggio 2020). 2° Monika Pascolo (“Andrea il maniscalco campione d’Italia che forgia i ferri per tutto il mondo”, Messaggero Veneto-Udine, del 5 gennaio 2020).

Segnalati speciali: Daniela Paties Montagner “In piena emergenza Covid 19, lo chef stellato Alberto Tonizzo porta il pranzo di Pasqua a casa” (Corriere del Popolo-Paese Sera, Roma, 3 aprile 2020). Giorgio Simonetti (“Il genio degli imprenditori locali in soccorso alla comunità ferita”, La città, maggio 2020)

ECONOMIA/TURISMO

Aviano:1° Antonio Lodedo (“I formaggi affinati. L’arte casearia della famiglia Del Ben”, Fuocolento-rivista del gusto a NordEst, marzo 2020).

Pedemontana avianese: 1° Sigfrido Cescut (“Santuario-Bornass, il 2020 l’anno della riattivazione”, Messaggero Veneto-Pordenone, del 4 gennaio 2020).

SOCIALE/ INFORTUNI SUL LAVORO

1° Emanuele Minca (“La fabbrica solidale cerca sostenitori”, Il Gazzettino-Pordenone, del 26 giugno 2020).

FUORI CONCORSO

Testate giornalistiche. Maurizio Pertegato (Direttore responsabile di PordenoneOggi.it, “Il primo vero quotidiano online di Pordenone e provincia, fondato nel 2010”).

Giornalisti scrittori. Davide Francescutti (Libro:“Coop Casarsa: da 100 anni al servizio della comunità, 1919-2019”, Coop Casarsa, novembre 2019).

Riviste di cultura. Raffaele Cadamuro (Coordinatore del Ciavedal, periodico del gruppo Ciavedal di Cordenons).