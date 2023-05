Studio medico con scala ripida: difficoltà per gli anziani

PORCIA – Ha fatto scalpore l’articolo del Messaggero Veneto pubblicato oggi, mercoledì 10 maggio, sulla difficolta che devono affrontare gli anziani e chi ha complessità di deambulazione, nel raggiungere l’ambulatorio di via Guglielmo Marconi, in centro a Porcia, dove c’è una ripida scalinata senza ascensore, né montascale (nella foto).

La precaria situazione è stata segnalata da una nuova paziente del medico, Silvia Finos, la quale si è fatta portavoce del disagio raccogliendo le lamentele di diversi utenti pensionati, tra cui il marito che presenta difficoltà di movimento.

«In un periodo in cui si registra molta attenzione alla necessità di abbattimento delle barriere architettoniche per anziani e disabili, avere in uno studio medico di base un accesso con scala così ripida è un controsenso. Gli utenti, in questo caso, sono principalmente anziani che fanno fatica a camminare e spesso sono accompagnati. Per questo sarebbe necessario avere una struttura accessibile a tutti».

La signora Finos aveva contattato il Distretto sanitario per segnalare questa difficoltà, ma le è stato risposto di sentire direttamente i medici del territorio per verificare la loro disponibilità a prendersi in carico questo tipo di pazienti con studi situati al piano terra. Purtroppo i vari medici contattati hanno dichiarato che le loro liste di pazienti sono al completo.

Una situazione, questa, che si registra in tutto il Friuli occidentale.