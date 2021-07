Tennis: Itf Internazionali Fvg, il 26 luglio comincia la sesta edizione

CORDENONS – Cresce l’attesa per l’inizio degli Itf Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Tennis Cup giunti alla sesta edizione, dotati di un montepremi di 15mila dollari, che si disputano sui campi in terra rossa dell’Eurosporting di Cordenons.

La grande novità di questa edizione 2021 è rappresentata dalla collocazione del torneo, che è passato dalla prima settimana di agosto alla quarta del mese di luglio precedendo di una settimana, dal 26 luglio al 1 agosto, il tradizionale appuntamento con il Challenger Atp maschile che scatterà domenica 1 agosto con le qualificazioni. Un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di tennis e non solo che porterà in terra friulana alcune delle migliori racchette femminili e maschili nazionali e internazionali. L’Eurosporting Cordenons conferma così per l’ennesima volta la propria vocazione nei confronti del grande tennis che a queste latitudini trova sempre motivi di interesse da parte di un pubblico spesso caloroso nei confronti dei propri beniamini.

In tabellone anche molte azzurre tra cui la bolognese Stefania Rubini, numero 1 del seeding friulano (n.327 Wta) che raggiunse la semifinale nel 2016, una giocatrice da sempre apprezzata dal pubblico dell’Eurosporting. C’è grande attesa per la promettente Melania Delai, la giovane trentina classe 2002, che potrebbe essere il giusto ricambio generazionale in “rosa” per il tennis italiano, la scorsa settimana ha partecipato alle qualificazioni del Wta 250 di Palermo.

Nel frattempo sono state rese note le wildcard concesse dagli organizzatori dell’Eurosporting Cordenons: la prima è stata assegnata ad Anastasia Piangerelli, 20enne abruzzese che nel 2018 raggiunse l’atto conclusivo del torneo, disputato a novembre sui campi indoor in terra battuta, prima di inchinarsi all’altra azzurra Grymalska. Da seguire con particolare interesse le prove di Benedetta Baratto e Sveva Maria Ricci, due ragazze classe 2006, tesserate con l’Eurosporting Treviso, il fratello veneto di Eurosporting Cordenons. Suscita attenzione anche Giulia Bizzarri altra promessa del tennis azzurro al femminile, seguita da coach Simone Tartarini colui che ha portato alla ribalta il fulgido talento di Lorenzo Musetti.

Domani mattina, lunedì 26 luglio, inizieranno gli incontri del tabellone di qualificazione a cui prenderanno parte 32 giocatrici; 8 i posti disponibili per il tabellone principale con i nomi delle ragazze qualificate che usciranno dopo due turni.

Come spesso accade nel tennis femminile c’è da aspettarsi battaglia dal primo all’ultimo colpo.

Per tutte le info su tabelloni e risultati del torneo http://www.euro-sporting.it