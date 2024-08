Vespisti radunati per promuovere il dono del sangue

SPILIMBERGO – Il 15° “Vespa raduno città del mosaico di Spilimbergo” ha aderito per il secondo anno consecutivo all’iniziativa Fidas-Afds “Metti in Moto il Dono”, in una giornata che ha sposato divertimento, passione e solidarietà. È successo domenica con partenza e arrivo in piazza Garibaldi a Spilimbergo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 215 vespisti ed è stata organizzata dal Vespa Club Spilimbergo in collaborazione con l’Afds Spilimbergo. Ad accogliere i partecipanti c’erano il presidente del Vespa Club Spilimbergo, Angelo Tramontina, il presidente di Afds Spilimbergo, Claudio Tonus, assieme al vice presidente Fidas Nord Est, Ivo Baita.

Il raduno è stato una preziosa occasione per accogliere nuovi donatori di sangue e per incontrare la popolazione: la comitiva di vespisti percorreva il territorio del Friuli occidentale e portava alla gente il messaggio del dono. Lo scopo principale della giornata è stato, dunque, quello di raccogliere nuove adesioni tra i donatori e il bilancio finale è stato molto positivo.

In questi anni, proprio l’impegno dell’Asf Spilimbergo, del Vespa Club Spilimbergo e di altre associazioni locali, soprattutto di quelle operanti in ambito sportivo che hanno coinvolto i loro soci, simpatizzanti e aderenti, ha determinato un incremento delle donazioni sezionali (+ 200 rispetto al 2021), a fronte di un Centro di Medicina Trasfusionale cittadino che ha ridotto gli orari di apertura.