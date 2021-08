Voci di luoghi, Fassetta e Bertagnin il 7 agosto a Barcis

BARCIS – Sabato 7 agosto 2021, “Voci di luoghi” X edizione “Le Otto Stagioni” di Vivaldi e Piazzolla

In Piazza Lungolago a Barcis è in programma il tradizionale evento “Voci di luoghi”, Omaggio al Premio “Giuseppe Malattia della Vallata”. Il Settecento di Venezia, il tango di Buenos Aires. Le stagioni boreali, le stagioni australi. Il violino, la fisarmonica.

L’armonia classica europea, la forza drammatica sudamericana. Le Otto Stagioni, proposte dall’Ensemble Fadiesis, percorrono lo spazio e attraversano il tempo. Una continua altalena tra secoli, climi, stili che rappresenta e offre un’esperienza musicale e culturale unica.

Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi vedranno solista il violinista Glauco Bertagnin e le Cuatro Estaciones Portenasi Astor Piazzolla il fisarmonicista Gianni Fassetta.

L’omaggio al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” è organizzato dall’Associazione Pro Barcis in collaborazione con il Comune di Barcis, l’Associazione Musicale Fadiesis, Ortoteatro, la Fondazione pordenonelegge.it, il Circolo Culturale Menocchio e la Famiglia Malattia con la ditta Gialean. Voci di luoghi si terrà con inizio alle 20.45 in Piazza Lungolago, in caso di pioggia in Chiesa Parrocchiale con ingresso gratuito.

L’ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione. Per info e prenotazioni 0427 76300 tutti i giorni 10.30/12.30-15.00/18.00.