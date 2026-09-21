Aperto al pubblico nuovo ponte parco Laghetti Rorai

PORDENONE – Riprende piena fruibilità il parco dei Laghetti di Rorai, grazie all’apertura al pubblico del nuovo ponte pedonale che ne attraversa l’area verde. L’amministrazione comunale ha formalizzato oggi la presa in consegna dell’opera a seguito dell’esito favorevole del collaudo, un passaggio che consente di ripristinare la normale viabilità pedonale e di restituire piena accessibilità al parco da via Tessitura. I lavori si sono conclusi nel pieno rispetto della tempistica prevista, con consegna dell’opera fissata al 18 settembre, data puntualmente centrata.

La nuova struttura garantisce un percorso sicuro e continuativo all’interno del parco, migliorando i collegamenti pedonali per chi frequenta l’area a piedi ogni giorno, dai residenti agli studenti dell’istituto scolastico limitrofo. Il rispetto della scadenza conferma la solidità della pianificazione dell’intervento, condotto secondo il cronoprogramma stabilito.

“Un collegamento pensato anche per la sicurezza dei più piccoli — dichiara il Sindaco Alessandro Basso — considerata la vicinanza del plesso scolastico di Rorai, un elemento che rende questa opera preziosa per le famiglie e per l’intera comunità scolastica.”

“Questo intervento restituisce pieno valore a uno spazio verde molto amato dall’intera città — dichiara l’assessore Tirelli — e rafforza la qualità della fruizione del parco per tutta la cittadinanza. Nei prossimi giorni terremo l’inaugurazione ufficiale dell’opera, e parleremo dei dettagli dell’intervento, ma già da oggi il nuovo ponte è aperto per tutti”.

Il parco dei Laghetti di Rorai resta uno dei principali punti di riferimento per il tempo libero e lo sport nella zona, e il nuovo ponte si inserisce nel percorso di valorizzazione degli spazi verdi cittadini portato avanti dall’amministrazione.