West Nile, una vittima nel Pordenonese

PASIANO (PN) – Un uomo, residente a Pasiano (Pordenone), è deceduto a causa del virus West Nile.

Il decesso è intervenuto dopo che le sue condizioni si erano aggravate in seguito all’infezione, trasmessa da una zanzara.

Si tratta della prima vittima accertata nella provincia di Pordenone dall’inizio dell’anno.

La morte è stata confermata dall’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha attestato il legame con il virus. Sono ora in corso le verifiche necessarie per definire le misure sanitarie da adottare nel territorio in cui si ipotizza sia avvenuto il contagio.