Barcolana debutta sui campi da tennis, prima tappa a Cordenons

CORDENONS – Dalla linea di partenza al tabellone: Barcolana incontra per la

prima volta il tennis con Barcolana Match Point, il nuovo torneo itinerante FITP TPRA che attraverserà il Friuli Venezia Giulia da Cordenons a Trieste, passando per San Pier d’Isonzo. Si parte domenica 20 settembre dall’Eurosporting Cordenons, con il primo evento Barcolana organizzato in provincia di Pordenone, per arrivare a Trieste domenica 4 ottobre, nel primo weekend di Barcolana58 presented by Generali.

L’iniziativa, realizzata da Barcolana insieme al Comitato Regionale FITP Friuli Venezia Giulia, all’Eurosporting Cordenons, al Circolo Tennis San Pier d’Isonzo e al Tennis Club Triestino, nasce da un’affinità tra due sport apparentemente lontani: la possibilità di mettere insieme, nella stessa competizione, persone con esperienze e livelli differenti. Come sulla linea di partenza della Coppa d’Autunno si incontrano professionisti e appassionati, così nel circuito FITP TPRA giocatori con percorsi diversi possono ritrovarsi sullo stesso tabellone. Un parallelismo che è alla base del nuovo progetto e che porta per la prima volta il tennis nel calendario di Barcolana.

«Quando abbiamo iniziato a immaginare Barcolana Match Point – dichiara Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano – ci siamo accorti che tennis e Barcolana avevano già qualcosa in comune: la possibilità di mettere fianco a fianco chi pratica uno sport a livelli diversi, unito dalla stessa passione. Da qui è nata l’idea di portare Barcolana sui campi da tennis, insieme alla FITP e

ai circoli del territorio. Siamo particolarmente felici di partire da Cordenons: significa raggiungere per

la prima volta la provincia di Pordenone e aggiungere un nuovo territorio al percorso che Barcolana sta costruendo in Friuli Venezia Giulia. Questa prima edizione è un punto di partenza: vogliamo sperimentare una formula nuova e costruire insieme un progetto capace di crescere nelle prossime Barcolane».

IL TORNEO – Barcolana Match Point entra nel circuito FITP TPRA, una formula che consente a giocatori con esperienze diverse di misurarsi in competizione e che sta raccogliendo una partecipazione crescente a livello nazionale. Ogni tappa prevede gare di doppio maschile e doppio femminile, aperte ai tesserati secondo le modalità previste dal circuito TPRA. Le iscrizioni sono già aperte e vengono gestite attraverso il circuito TPRA e dalle segreterie dei circoli. Tutti i partecipanti riceveranno la T-shirt ufficiale Barcolana Match Point, realizzata per la prima edizione dell’evento.

LE TRE TAPPE – Si parte domenica 20 settembre dall’Eurosporting Cordenons. Il secondo appuntamento è in programma domenica 27 settembre al Circolo Tennis San Pier d’Isonzo, mentre la tappa conclusiva si svolgerà domenica 4 ottobre al Tennis Club Triestino, nel primo weekend di Barcolana58.

Barcolana Match Point nasce come una prima sperimentazione, con l’obiettivo di crescere nelle prossime edizioni e consolidare il rapporto tra Barcolana e il tennis. Una nuova disciplina entra così nel programma di un evento che nel 2026 allarga ulteriormente il proprio raggio d’azione in Friuli Venezia Giulia, dal mare al lago fino alla terra, coinvolgendo territori e comunità sportive differenti.