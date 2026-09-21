I Papu a Pordenonelegge: 37 anni insieme, una risata per raccontare la città

A cura di Lorenzo Cardin

L’Evento

Il pubblico di Pordenonelegge li ha accolti con l’affetto riservato a due vecchi amici. Sul palco, a raccontarsi attraverso il nuovo libro Una risata ci seppellirà, sono arrivati i Papu, al secolo Andrea Appi e Ramiro Besa, presentati da Katia Peruch (evento promosso da 50&Più). Una coppia comica che, come recita con ironia la loro stessa biografia, è formata da «due giovani comici di mezza età».

Trentasette anni insieme sul palco e fuori dal palco sono un traguardo che meriterebbe una celebrazione. Ma non necessariamente un anniversario tondo. «Sono 37 anni che siamo insieme, che lavoriamo insieme, che vogliamo chiamare un lavoro questo cazzeggiare sul muro», scherzano. «È un numero strano, quasi impossibile abbinarlo a qualche anniversario o ricorrenza». La soluzione, da autentici lavoratori autonomi, è semplice: «Autonomamente decidiamo di fare quello che vogliamo e quando lo vogliamo».

Eppure, come in ogni coppia di lunga durata, qualche momento difficile non è mancato. Alla domanda su come abbiano fatto in tutti questi anni a non far volare i piatti nel backstage, la risposta arriva senza esitazioni: «Siamo particolarmente tolleranti». Salvo poi correggersi: «In realtà siamo incazzatissimi uno con l’altro». Perché, ammettono, un po’ di attrito nelle coppie migliori serve anche a tenere vivo il rapporto.

Il nuovo libro (Edizio ni Biblioteca dell’Immagine) nasce proprio da questa libertà conquistata con gli anni. Non celebra un anniversario preciso: raccoglie nove spettacoli teatrali realizzati tra il 2010 e il 2026, lavori più strutturati rispetto ai classici sketch che hanno reso celebre il duo. «Abbiamo questa presunzione di raccontare e scrivere qualcosa che abbia senso anche oltre lo sketch», spiegano.

È un’altra anima dei Papu, quella che li porta a confrontarsi con la storia, i personaggi e le vicende del territorio. Da Zanussi a Don Giuseppe Lozer, dal conte di Ragogna fino alle storie dei minatori, gli spettacoli raccolti nel volume raccontano Pordenone e il suo passato attraverso una comicità che non rinuncia alla ricerca.

«Sono spettacoli che spesso ci sono stati commissionati», raccontano. Non significa però limitarsi a mettere in scena una storia già pronta. Prima di scrivere, i Papu studiano, ascoltano, incontrano persone che quella storia l’hanno vissuta o conosciuta. È successo, per esempio, con lo spettacolo dedicato alla Zanussi, realizzato nel 2016. «Siamo andati a conoscere i veci», ricordano. «Uno ha fatto il segno della croce parlando di Lino Zanussi con noi».

La comicità, in questi casi, diventa anche uno strumento per avvicinarsi alla memoria. Un metodo che passa dalla ricerca sul campo, dai racconti dei testimoni e dall’incontro con persone capaci di fornire una chiave di lettura. Tra queste, il professor Fabio Mezza, ricordato dai Papu per il suo modo diretto di spiegare le cose: «Non sa tutto quello che sa», scherzano, prima di riconoscergli il ruolo importante avuto nella costruzione di alcuni dei loro spettacoli.

Particolarmente curioso è il lavoro sul conte di Ragogna, personaggio eccentrico e quasi leggendario della storia locale. I Papu ne restituiscono un ritratto fatto di contraddizioni: nobile ma senza denaro, orgoglioso al punto da rifiutare un lavoro da bibliotecario offertogli dal Comune di Pordenone perché, secondo il suo modo di pensare, «i nobili non lavorano». La sua povertà lo costringeva però a bussare alle porte delle case all’ora di pranzo, chiedendo qualcosa da mangiare.

È proprio in questi dettagli che il metodo dei Papu trova la propria forza: non trasformare i personaggi in monumenti, ma raccontarli nelle loro debolezze, nelle contraddizioni e nelle stranezze. Senza però perdere il rispetto per le persone e per la storia che rappresentano.

Lo stesso approccio è stato utilizzato per Don Giuseppe Lozer. Raccontare una vita lunga 94 anni, osservano, è un’impresa quasi impossibile: «Un terzo lo dormi», scherzano, «ti restano comunque 60 anni da raccontare». Da qui la scelta di concentrarsi sull’uomo prima ancora che sul personaggio pubblico. «Noi parliamo dell’uomo», precisano. «L’uomo che è anche prete».

Una definizione che diventa, naturalmente, l’occasione per una nuova divagazione comica sull’«uomo ragno» e sull’«uomo prete». Perché con i Papu anche una precisazione semantica può trasformarsi in una battuta.

E proprio sulla possibilità di ridere di tutto si concentra una delle domande più interessanti dell’incontro. «Non è vero che non si può ridere su tutto», spiegano. «Dipende come». Una frase che sintetizza bene anche il loro modo di intendere la comicità.



La loro è infatti una comicità capace di affrontare temi e personaggi diversi senza ricorrere necessariamente alla volgarità o a facili stratagemmi. «Ogni comico decide il suo stile e il suo carattere», osservano, rivendicando una cifra costruita in quasi quarant’anni di palcoscenico.

E così Una risata ci seppellirà non è soltanto la raccolta di nove spettacoli. È anche il racconto di un modo particolare di guardare al proprio territorio: con curiosità, ironia, studio e soprattutto con la libertà di non prendere nessuno troppo sul serio, nemmeno se stesso.

Dopo 37 anni, del resto, i Papu sembrano avere imparato una cosa fondamentale: si può crescere, cambiare, raccontare storie sempre diverse e continuare a ridere. Purché, naturalmente, si resti «autonomamente» liberi di fare quello che si vuole.