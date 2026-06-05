Aviano, manifestazione pacifista fra voli cargo per la guerra

AVIANO – In attesa della grande manifestazione per la pace che si svolgerà sabato 6 giugno fra Pordenone e Aviano con la partecipazione delle maggiori associazioni pacifista italiane, dalla base di Aviano continuano i voli di aerei cargo da e per il Medio Oriente, Romania, Germania (venerdì 5 giugno è arrivato un C-17 da Ramstein) e Inghilterra. Venerdì sera 4 giugno è atterrato un Boeing Kc-135 aerocisterna giunto dagli Stati Uniti, mentre venerdì 5 giugno attorno alle 10 è atterrato un Boeing C-17A Globemaster III (volo Rch560) proveniente dall’Arabia Saudita (nella foto). Lo stesso velivolo era stato a Fairfield e Ramstein alcuni giorni prima. L’aereo appartiene al gruppo di volo schierato a Travis negli Stati Uniti, una delle maggiori basi aeree con velivoli impegnati nella guerra nel Golfo.

Il congressista americano John Garamendi ha confermato alcuni mesi fa che gli aerei e il personale della base di Travis sono attivamente impegnati nella guerra in Iran. L’aereo è a disposizione degli stormi 60 e 349. Può trasportare carichi bellici di notevoli dimensioni e categorie.

Il 60° Stormo di Mobilità Aerea (60 AMW) e il 349° Stormo di Mobilità Aerea (349 AMW) sono le principali unità dell’Aeronautica Militare di stanza presso la base aerea di Travis (Travis Air Force Base, AFB) nella California settentrionale.

Gli stormi operano come un team “total force” completamente integrato. È la più grande organizzazione di mobilità aerea dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti, che gestisce operazioni di trasporto aereo strategico e rifornimento in volo su vasta scala a livello globale. Stormo associato di riserva (349 AMW) è il più grande stormo associato della Riserva dell’Aeronautica Militare. I suoi riservisti lavorano a fianco del personale in servizio attivo del 60° Stormo di Mobilità Aerea, pilotando e manutenendo esattamente gli stessi velivoli. Flotta di velivoli: C-17 Globemaster III, il C-5M Super Galaxy e il KC-46A Pegasus.

Nei giorni scorsi ha operato su Aviano un C-17A Globemaster III che ha effettuato voli dalla Romania, dalla base aerea di Câmpia Turzii, che è stata oggetto di significativi investimenti per ospitare caccia, droni e personale dell’aeronautica militare americana (USAF) e alleata.La base funge da avamposto fondamentale per il monitoraggio dello spazio aereo del Mar Nero, la deterrenza sul fronte orientale e le operazioni di sicurezza internazionale. Come è noto la Romania è attiva nel sostegno militare verso l’Ucraina con finiture di droni di fabbricazione americana. Le basi USAF in Romania fanno capo per la logistica, materiali e personale ad Aviano. Al.Rin.