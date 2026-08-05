Aviano, toccata e fuga dell’ “Air Force One” italiano

AVIANO – Visita inaspettata questa mattina, mercoledì 5 agosto, poco dopo le 10.45 a Aviano. Proveniente da Torino è infatti atterrato l'”air force one” italiano, ossia l’Airbus A319, matricola militare MM62243 della Presidenza della Repubblica italiana (nella foto).

L’aereo era partito al primo mattino da Roma-Ciampino, la base operativa del 31 stormo dell’Aeronautica militare Italiana che gestisce tutti i velivoli e i voli degli aerei di Stato. A Torino l’Airbus è poi ripartito per Aviano. Qui è atterrato e rimasto nel piazzale di sosta per circa 20 minuti per poi prendere il volo per Ancona-Falconara. Sulla pista marchigiana l’aereo ha fatto un rapido sorvolo a pochi metri dal suolo per poi prendere rotta senza atterrare per Roma-Ciampino dove e atterrato poco dopo le 12.45.

Una visita gradita e non usuale quella dell’ “air force one” italiano a Aviano che ha più volte portato qui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle sue visite ufficiali.

Intanto ad Aviano sono perseguiti per tutta la giornata arrivi e partenze per Napoli di velivoli Us Navy e per Tirana (aerei cargo C130). Al.Rin.