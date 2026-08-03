Consorzio Industriale Npi, welfare aziendale a teatro

PORDENONE – Il welfare aziendale approda a teatro. Il teatro Verdi di Pordenone, infatti, accetta per la prima volta e in via del tutto esclusiva la possibilità di acquistare i biglietti tramite il credito welfare aziendale aderendo al progetto “Welfare Territoriale Fvg”. Si tratta del primo teatro in convenzione al circuito Ollipay. Con questa nuova collaborazione, i lavoratori delle aziende aderenti al progetto potranno acquistare i biglietti degli spettacoli utilizzando il proprio credito welfare direttamente tramite la piattaforma Ollipay, l’applicazione che consente di far ricadere nel territorio il welfare aziendale. Cultura, imprese e sviluppo sostenibile del territorio possono così convivere grazie al progetto “Welfare Territoriale Fvg” e all’applicazione Ollipay. Il progetto – quanto mai attuale anche per l’avvio verso Pordenone Capitale Italiana delle Cultura 2027 – conferma la propria missione di migliorare la qualità della vita, trasformando il welfare aziendale in uno strumento capace di generare valore per le persone, sostenere le attività economiche locali e favorire l’accesso a un’offerta sempre più ampia di servizi, anche culturali, vicini alle esigenze del territorio. Il progetto di “Welfare Territoriale Fvg”, ideato dal Consorzio Industriale Npi di Maniago, primo in Italia, lanciato a fine 2023, partendo dall’ascolto di imprese, dipendenti ed esercenti, punta ad incrementare il benessere in azienda e nel territorio con una piattaforma digitale territoriale scalabile.

“Ad oggi hanno aderito 85 aziende del pordenonese – dice il direttore del Consorzio Industriale Nip di Maniago Saverio Maisto -. Sono 415 attività economiche locali convenzionate dove è possibile utilizzare il credito welfare; oltre 2.864 sono i lavoratori che hanno già usufruito del servizio; 3milioni e 482mila euro è il valore del credito welfare complessivamente caricato sulla piattaforma “Welfare Fvg” e 2milioni e 830mila euro sono già stati spesi”.

L’impatto sul territorio è stato calcolato in 1milione e 977mila euro generato dagli acquisti sulla piattaforma Ollipay e dai buoni welfare per beni e servizi quali palestre, piscine, agenzie di viaggio mediante la piattaforma “Welfare Fvg”. Di questi, circa il 70 per cento del valore complessivo speso rimane nella economia del territorio, sostenendo così il commercio di prossimità, servizi, cultura, sport e turismo.

Il sistema è sviluppato e coordinato dal NIP Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone in collaborazione con il Comune di Maniago e Banca 360 Fvg, la partnership progettuale di Confindustria Alto Adriatico e Confcommercio Pordenone – delegazione di Maniago, quella tecnica di Well-Work & Ollipay e il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.