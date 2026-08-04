Omaggio al Premio Malattia della Vallata il 7 agosto a Barcis

BARCIS – “Voci di Luoghi” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Valcellina in Musica, che quest’anno celebra la XVII edizione, dedicato al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata”, che tiene viva la memoria del poeta, scrittore, saggista, giornalista, considerato il cantore di Barcis e della Valcellina.

L’appuntamento con la 15^ edizione dell’iniziativa è in programma per venerdì 7 agosto 2026 alle 20.45 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Barcis con il concerto “Le otto stagioni Vivaldi -Piazzolla” che vede protagonisti della serata gli archi dell’Ensemble Fadiesis, con il violino solista di Erica Fassetta e la fisarmonica solista di Gianni Fassetta. In programma “Le otto Stagioni”: un dialogo suggestivo tra antico e moderno che parte dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e arriva fino alle Cuatro Estaciones Porteñas di Astor Piazzolla.

L’omaggio al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” è organizzato dal Comune di Barcis in collaborazione con l’Associazione Pro Barcis, l’Associazione Musicale Fadiesis, la Fondazione pordenonelegge.it, il Circolo Culturale Menocchio e con il sostegno e la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia, Gialean, Fondazione Friuli, Magnifica Comunità di Montagna, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Albergo Diffuso Lago di Barcis Dolomiti Friulane e della Parrocchia di Barcis.

Nel corso della serata saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2026 del Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata giunto quest’anno alla XXXVIII edizione e del Premio Pierluigi Cappello giunto alla IX edizione da parte delle rispettive giurie letterarie. Il Premio Malattia viene assegnato “alla carriera” a un poeta che abbia scritto nei dialetti e nelle lingue minoritarie esprimendo la vitalità delle parlate locali.

Il Premio Cappello, invece, si articola in due sezioni: Premio riservato a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie edito da maggio 2025 a maggio 2026; e premio riservato a un libro di poesie per bambini e ragazzi (0-13 anni) in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie, anch’esso edito da maggio 2025 a maggio 2026. Entrambi i Premi saranno assegnati durante la prossima edizione di pordenonelegge, giovedì 17 settembre 2026 nella Libreria della Poesia a Palazzo Gregoris (ore 18.00 e 20,30).