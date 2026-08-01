Montagna Teatro Festival, domenica 2 gran finale ad Andreis

ANDREIS – Si chiude ad Andreis il viaggio del Montagna Teatro Festival Estate del Teatro Verdi di Pordenone, che dopo aver attraversato per oltre un mese vallate, borghi e luoghi simbolo della montagna pordenonese, affida il suo saluto finale a due appuntamenti capaci di raccontare il rapporto tra teatro, territorio e umanità.

Domenica 2 agosto, alle 11.00, il festival si concluderà con “Ài gola da dîve”: una passeggiata poetica curata da Roberto Cescon che rende omaggio a Federico Tavan, nato proprio ad Andreis, accompagnando il pubblico nei luoghi che hanno ispirato la sua opera.

Francesco Indrigo, Silvio Ornella e Giacomo Vit leggeranno poesie e ricorderanno una figura capace di trasformare il paesaggio della Valcellina in uno spazio poetico unico, attraverso una lingua ruvida, dolce e visionaria. Più che un semplice omaggio letterario, sarà un ritorno nei luoghi dello sguardo di Tavan, dove paesaggio e parola continuano ancora oggi a dialogare. «Federico Tavan è stato una voce appartata e visionaria del nostro tempo. Andreis è stato il suo sguardo sul mondo, spesso cantato con rabbia e indignazione in una lingua ruvida e dolce: una passeggiata che toccherà i luoghi più significativi dove riconoscerlo ancora» spiega Roberto Cescon.