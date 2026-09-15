Aviano, prove rifornimento in volo e arrivi cargo dal Saudi Arabia

AVIANO – Giornata di movimenti aerei martedì 15 settembre a Aviano. Una normale attività addestrativa è un ulteriore arrivo di un Boeing 747-481 (BCF) della compagnia aerea americana Atlas che trasporta merci e soldati, questa volta proveniente dalla base aerea di Al-Khary Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.

In mattinata un aerocisterna Boeing Kc-135R Stratotanker (nella foto) proveniente dalla base aerea inglese di Mildenhall – dove stazionano sia aerocisterne che aerei bombardieri e caccia F35 impiegati in Medio Oriente per azioni belliche contro l’Iran, oltre che un grande deposito di armi e missili – che ha effettuato una ventina di “circuiti” a biscotto a 24mila piedi fra Veneto e Friuli. Sei caccia F16 del 31 Fighter Wing di Aviano si sono alzati i volo per effettuare operazioni di addestramento al rifornimento in volo. Il tutto è durato fino alle prime ore del pomeriggio quando il Kc135R Stratotanker ha fatto rientro in Inghilterra.

Nei giorni scorsi Aviano ha ospitato degli F35 olandesi e Mirage greci in addestramento.

Altri arrivi e partenze hanno riguardato un piccolo “Heron” dal Belgio e i soliti elicotteri “Jolly” per addestramento in Adriatico zona “Brussa”.

Infine il Boeing 747-481 dal Saudi Arabia effettua voli da giorni con proseguimento per Sofia e rientro diretto in Saudi Arabia.

Al. Rin.