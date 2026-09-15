Trieste, nuovo volo “Wizz Air” per Pristina

TRIESTE – Wizz Air e Trieste Airport – Friuli-Venezia Giulia annunciano un nuovo collegamento tra il capoluogo e Priština, rafforzando ulteriormente la connettività internazionale dello scalo e aprendo una porta tra la Regione italiana e il Kosovo.

La nuova rotta prenderà il via il prossimo 19 dicembre 2026 e sarà operata due volte a settimana durante il picco della stagione invernale – ogni martedì e sabato – e tre volte a settimana durante quella estiva, ogni martedì, giovedì e sabato. La rotta contribuirà inoltre a rafforzare i legami turistici, culturali ed economici tra i due territori, offrendo ai passeggeri kosovari un accesso diretto a Trieste e al Nord-Est italiano, e ai viaggiatori del Friuli-Venezia Giulia una nuova porta d’accesso al Kosovo.

«Con il nuovo collegamento tra Trieste e Priština, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza in Friuli-Venezia Giulia e ampliamo le opportunità di viaggio tra il Nord-Est italiano e i Balcani, dove siamo già presenti con il collegamento per Tirana. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri passeggeri una nuova destinazione internazionale», ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air.

Dall’avvio delle operazioni a Trieste nel 2023, Wizz Air ha trasportato oltre 200mila passeggeri da e per lo scalo, contribuendo a rafforzare la connettività del territorio.

Al. Rin.