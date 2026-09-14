Mostra “Meriggio” di Lazzer si inaugura il 20 a Caneva

CANEVA – Domenica 20 settembre, alle ore 11.00, nelle sale di Villa Frova a Caneva, verrà inaugurata, con la presentazione critica della dott.ssa Giovanna Jacumin, la mostra “Meriggio” di Alessandro Lazzer a cura di Giovanna Carlot.

“Meriggio è l’ora sospesa in cui la luce si fa piena e il tempo sembra fermarsi. È in questo istante che Alessandro Lazzer colloca la propria pittura: paesaggi mediterranei,

architetture, crete e grave dei fiumi, restituiti con una materia che non descrive ma rivela.

Il percorso si apre con paesaggi dal forte impatto visivo, per addentrarsi via via in opere più dense e corpose, dove la materia si fa protagonista. Un linguaggio in cui natura e artificio collaborano: una vera e propria “archinatura”. Il silenzio dei muri, il fruscio dei rami: è il meriggio della memoria, il momento immobile in cui il paesaggio si fa forma”. (Giovanna Jacumin).

La mostra fa parte degli eventi culturali promossi da OFFICINA VILLA FROVA nel comune di Caneva.

Si ringrazia: Comune di Caneva, AUSER Volontariato di Caneva, Fondazione Giovanni Santin ETS, THEKE, Banca della Marca.

La mostra sarà visitabile dal 20 settembre al 10 ottobre 2026 nei seguenti orari:

Lunedì – Venerdì: 15:00 – 18:30; Sabato: 9.00 – 13.00 e 15:00 – 18:30;

Domenica: 15:00 – 18:00

Sabato 26 settembre la biblioteca rimarrà chiusa la mattina