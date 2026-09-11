Budoia, al via l’11 la 57 Festa dei Funghi e dell’Ambiente

BUDOIA – La 57ª edizione della “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” è pronta a prendere il via a Budoia venerdì 11 settembre. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Budoia, la manifestazione accompagnerà il paese per due fine settimana, dall’11 al 13 e dal 18 al 20 settembre, con un programma che mette insieme funghi, ambiente, territorio ed eccellenze locali, attraverso gastronomia, mostre, escursioni, appuntamenti culturali, incontri di approfondimento, iniziative per bambini e serate musicali.

Il programma 2026 affianca ai suoi appuntamenti più conosciuti un’ampia proposta dedicata al territorio e alle sue eccellenze. Accanto alla tradizionale Mostra Micologica Regionale e alla Mostra mercato dei prodotti agroalimentari, biologici e di qualità del Friuli Venezia Giulia, tornano il Museo del Fungo, il Mercato dei Funghi, “Sapori e Natura in Contrada”, “Hobby e mestieri a Budoia”, le esposizioni di mezzi e auto d’epoca e le attività per bambini. A completare il calendario sono le escursioni lungo i Percorsi Pedemontani, i due convegni dedicati a temi di grande attualità, la rassegna fotografica sulla Livenza e gli appuntamenti musicali serali.

Questa 57ª edizione arriva dopo un traguardo importante per la manifestazione: il conferimento del prestigioso marchio nazionale “Sagra di Qualità” da parte di Unpli. Un riconoscimento che dà ulteriore valore a una festa costruita in oltre mezzo secolo di impegno, passione e volontariato e che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi della pedemontana pordenonese, capace di richiamare migliaia di visitatori da tutto il Nordest.

La manifestazione continua così a essere una vetrina per le eccellenze gastronomiche, culturali e naturalistiche del territorio e un’occasione per valorizzare l’identità e le tradizioni di Budoia. Il marchio nazionale rappresenta anche il risultato del lavoro condiviso di generazioni di volontari, associazioni, amministratori e cittadini: un riconoscimento che appartiene all’intera comunità e ne testimonia la capacità di fare squadra, custodire le proprie radici e guardare al futuro.

ECOEVENTIFVG. «La Festa dei Funghi e dell’Ambiente – spiega soddisfatto Maurizio Carlon, presidente della Pro loco di Budoia – è una manifestazione riconosciuta coerente con il Programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Regione 34 del 2016. Da oltre 30 anni la Pro Loco di Budoia, sensibile alla problematica legata alla produzione dei rifiuti, ha iniziato, con non poche difficoltà e con maggior onere economico, un percorso che la vedeva scegliere materiali compostabili e biodegradabili nell’utilizzo delle stoviglie ed impegnata nell’istruire i propri collaboratori nel corretto conferimento dei materiali di scarto ed imballaggi. Bottiglie di vetro, bottiglie ed imballaggi di plastica, carta, cartoni, scarti alimentari e olio esausto sono raccolti separatamente e conferiti nei centri di raccolta.

Negli ultimi anni abbiamo ulteriormente implementato la nostra azione utilizzando piatti e posate in

acciaio inox lavabili e riutilizzabili. In sintonia con il nome della “Festa”, il nostro vuole essere un messaggio di sensibilizzazione e di qualità che, con soddisfazione, ci sta dando la giusta e meritata visibilità ed apprezzamento».

CONVEGNI. Il primo appuntamento è previsto per sabato 12 settembre, alle 18, nella Casa del Comune di piazza Umberto I, con il convegno “Alla ricerca dei terremoti perduti. Ricerche paleosismologiche nell’area prealpina carnica nei dintorni di Budoia”. Relatrice sarà la prof. Eliana Poli, docente di sismotettonica del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine.

Il secondo è previsto per sabato 19 settembre, alle 18, sempre nella Casa del Comune, con il convegno, curato dal Gruppo Fai Sacile, “Specie aliene invasive e cambiamenti climatici: nuove sfide per la biodiversità e il benessere umano”. Interverranno: l’ingegnere ambientale Germana Bodi, specializzata in consulenza e progettazione, delegata regionale Fai per l’ambiente e Anna Carpanelli, Servizio Biodiversità Regione Friuli Venezia Giulia.

MOSTRA MICOLOGICA REGIONALE (MOSTRA DEI FUNGHI). Fiore all’occhiello della Festa si conferma la 57ª Mostra Micologica Regionale, ospitata nella Scuola Primaria in piazza Umberto I. Sarà aperta sabato 12 e 19 settembre dalle 19 alle 22 e domenica 13 e 20 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 21. La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti centrali della manifestazione e offre al pubblico l’occasione di conoscere e approfondire il mondo dei funghi.

52ª MARCIA DEI FUNGHI. Domenica 20 settembre torna anche la Marcia dei Funghi, giunta alla 52ª edizione. La manifestazione ludico-motoria, aperta a tutti e inserita nel circuito FIASP, prevede percorsi di 6 e 12 chilometri e un percorso trekking di 25 chilometri. La partenza libera dall’area dei festeggiamenti è prevista dalle 8 alle 9.30.

MOSTRA FOTOGRAFICA “LIVENZA ACQUE LEGGENDARIE”. Tra le novità e gli appuntamenti culturali dell’edizione 2026 c’è la mostra fotografica “Livenza acque leggendarie”, con fotografie e testi di Diana Crestan, allestita nell’Oratorio Parrocchiale di via Roma 16. La mostra sarà visitabile nei due fine settimana della Festa e sarà accompagnata, sabato 12 settembre alle 20.45, dall’incontro con l’autrice e dalla presentazione del libro fotografico.

PERCORSI PEDEMONTANI. Il territorio sarà protagonista anche attraverso le escursioni guidate organizzate con RAO Escursioni ed Emozioni: domenica 13 settembre, con partenza alle 8.30, l’itinerario “Da Budoia a Gorgazzo”, con pranzo, mentre sabato 19 settembre alle 15.50 sarà la volta di “Tra Budoia e Dardago”. Per informazioni e prenotazioni è indicato il sito www.escursionirao.com.

UN PROGRAMMA PER TUTTI. Accanto alle iniziative principali, il programma propone per tutta la domenica numerose occasioni per vivere Budoia: il Museo del Fungo e la proiezione “Budoia: immagini”, il Mercato dei Funghi, “Sapori e Natura in Contrada”, “Hobby e mestieri a Budoia”, la mostra di trattori d’epoca “Gli Amici dei Landini”, l’esposizione di auto sportive d’epoca “Splendide quarantenni” e “La Corte dei Bambini”, con giochi e laboratori per piccoli e non a cura del Ludobus di Melarancia.

LA MUSICA E LA GASTRONOMIA. A fare da filo conduttore alle serate sarà l’area festeggiamenti, dove saranno aperti il ristorante, l’enoteca “Funghi Magici” e il cocktail bar “Mycelium”, con degustazione di funghi e piatti tipici accompagnati da vini. La musica accompagnerà entrambe le settimane: venerdì 11 settembre gli “Alter Ego” con il loro rock’n’roll trio; sabato 12 “Radio Piterpan – Pink Power”; domenica 13 DJ Set con DJ Valdez; venerdì 18 “Absolute Five”; sabato 19 “Turbo Max”, 883 & Max Pezzali Tribute Band; domenica 20 DJ Set con DJ Valdez.