Capodanno a Pordenone, “Tutto in una notte” con Stef Burns

PORDENONE – Pordenone si prepara a salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con un evento straordinario che trasformerà il centro città in un palcoscenico a cielo aperto. Dalle ore 20:30 del 31 dicembre, piazza XX Settembre si accenderà di musica, energia e divertimento per una festa gratuita aperta a tutti.

“Non a caso abbiamo scelto il titolo ‘Tutto in una notte’ per questo Capodanno”, dichiara l’Assessore alla Cultura e Grandi Eventi Alberto Parigi: “Abbiamo costruito un evento che punta sulla varietà musicale, che attraversa generi ed epoche, dal rock più potente alla dance più coinvolgente con grandi nomi di richiamo, proprio perché vogliamo che ogni pordenonese – e chi sarà in città per festeggiare l’ultima notte dell’anno – si senta parte di questa festa. Una notte per tutti, davvero per tutti, dove la musica diventa il filo che unisce la comunità nel passaggio verso il nuovo anno e che ci avvicina ancora di più a Capitale italiana della Cultura 2027”.

Il programma della serata

Sul palco una line-up eccezionale pronta a far ballare migliaia di persone fino al conto alla rovescia di mezzanotte e oltre: ad aprire le danze Stef Burns & The Royal Band, il leggendario chitarrista di Vasco Rossi che porterà sul palco tutta la potenza del suo sound inconfondibile in un concerto imperdibile. A seguire, direttamente dagli studi della seguitissima Radio Deejay, arriva Roberto Ferrari con un dj set che farà vibrare ogni angolo della piazza. La serata proseguirà con Danny Losito – Double Dee e il suo viaggio musicale tra i grandi classici e le hit più amate. A guidare il pubblico attraverso questa notte magica ci sarà Steve Giant, presentatore ufficiale dell’evento.

Ma non solo musica: le casette enogastronomiche resteranno aperte per tutta la sera, offrendo l’occasione perfetta per brindare con la famiglia e gli amici tra un ballo e l’altro. Un mix irresistibile di sapori locali e specialità da gustare durante la festa.

Preparatevi a vivere una notte unica che resterà nei ricordi di tutti con musica travolgente, energia contagiosa e tanta voglia di divertirsi insieme. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Viabilità

Piazza XX Settembre e l’intera area della manifestazione saranno interessate da modifiche alla viabilità. Dalle ore 14.30 del 31 dicembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, valido per tutti i veicoli compresi quelli autorizzati alla ZTL, fino alle ore 03.00 del primo gennaio. Il divieto di transito entrerà invece in vigore dalle ore 20.00 del 31 dicembre e resterà attivo fino alle 03.00 o comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio. Apposita segnaletica sarà posizionata in tutti i varchi di accesso.

Calendario eventi

