12 C
Pordenone
domenica , 8 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Coldiretti, A scuola di cibo sano: dalla fiera parte il manifesto per l’educazione alimentare

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un’aula scolastica nel cuore della Fiera per insegnare ai più piccoli cosa significa mangiare bene. È da qui che Coldiretti rilancia l’educazione alimentare come strumento di prevenzione e cultura, con un manifesto che punta a portare nelle scuole prodotti locali e maggiore consapevolezza su ciò che arriva nel piatto.

Allo stand di Campagna Amica, nel padiglione 8 della Fiera, Coldiretti ha presentato il “Manifesto per l’educazione alimentare nelle scuole”, un impegno che nasce a livello nazionale ma che trova applicazione concreta anche nei territori.

L’obiettivo è affrontare un tema sempre più urgente: la salute dei più giovani e il rapporto tra alimentazione e benessere. «Vogliamo porre l’accento – ha affermato Antonio Bertolla, direttore Coldiretti Pordenone – su un problema sanitario legato all’obesità infantile e alle malattie croniche che si sviluppano in età adulta, ma che dipendono spesso da un’alimentazione sbagliata fin dall’infanzia».

Da qui la volontà di avviare un dialogo con le istituzioni locali per rafforzare l’educazione alimentare nelle scuole e favorire l’introduzione dei prodotti del territorio nelle mense scolastiche. «Stiamo ragionando con le istituzioni – ha aggiunto Bertolla – perché vorremmo portare i prodotti locali nelle mense scolastiche, introducendo allo stesso tempo un percorso strutturato di educazione alimentare».


Per rendere tangibile questo messaggio, nello spazio espositivo è stata allestita una vera e propria aula scolastica. Qui i visitatori possono osservare da vicino il confronto tra due modelli alimentari: da una parte i cibi processati e ultraformulati, dall’altra gli alimenti freschi, stagionali e provenienti dalla filiera corta.

L’iniziativa in fiera si inserisce in un percorso più ampio che Coldiretti e Campagna Amica stanno portando avanti sul territorio. Tra le esperienze già avviate c’è, ad esempio, il coinvolgimento delle scuole durante il festival Art&Food, dove le scolaresche vengono coinvolte in attività e momenti educativi dedicati alla conoscenza dei prodotti agricoli e delle corrette abitudini alimentari.

Un lavoro che punta a costruire, a partire dai banchi di scuola, una nuova cultura del cibo: più consapevole, legata al territorio e attenta alla salute.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.