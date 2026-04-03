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A Claut torna la Passione di Cristo con i Batatocs

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CLAUT – Claut si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi della Settimana Santa: la sacra rappresentazione della Passione di Cristo, in programma venerdì 3 aprile 2026 alle 20.30. La Via Crucis si svolgerà lungo le vie del paese con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, trasformando il centro abitato in un suggestivo percorso di meditazione e partecipazione collettiva.

La Via Crucis ripercorrerà i momenti centrali della Passione, coinvolgendo figuranti e volontari della comunità in una rievocazione che unisce spiritualità e tradizione popolare. A scandire il cammino saranno anche quest’anno i Batatocs, storici strumenti in legno tipici di Claut. Il loro suono profondo e cadenzato accompagna da generazioni le celebrazioni pasquali del paese, evocando simbolicamente il ritmo dei tamburi durante la salita al Calvario e contribuendo a creare un’atmosfera intensa e suggestiva.

La manifestazione continua a rappresentare un momento centrale per la comunità e per tutta la Valcellina, richiamando fedeli e visitatori. La Via Crucis si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

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