Grande tennis all’Eurosporting Cordenons tra formazione, competizione e grandi trofei

CORDENONS – Il grande tennis torna protagonista all’Eurosporting Cordenons con un ricco calendario di appuntamenti che, nel mese di aprile 2026, renderanno il circolo un punto di riferimento per atleti, tecnici e appassionati di tutto il territorio regionale e non solo.

Si parte con le Pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, in programma dall’8 al 19 aprile. Il torneo rappresenta una straordinaria opportunità per i giocatori di accedere a uno degli eventi più prestigiosi del panorama tennistico internazionale, attirando numerosi atleti pronti a contendersi un posto nel tabellone di qualificazione agli Internazionale del Foro Italico di Roma. Le gare in programma saranno di singolare maschile e femminile Open, con i relativi tabelloni di conclusione per la terza e la quarta categoria.

Ad oggi, dato che le iscrizioni sono ancora aperte e si chiuderanno la prossima settimana, tra i nomi di spicco nel tabellone maschile troviamo l’azzanese Riccardo Bonadio (classifica 2.2), considerato tra i migliori tennisti mai espressi dal Friuli-Venezia Giulia e forte di un best ranking al numero 164 ATP; Pietro Romeo Scomparin (2.2), numero 952 del ranking mondiale e molto attivo nel circuito ITF che si allena presso la struttura di Eurosporting Treviso; Alessandro Ragazzi (2.2), giocatore competitivo, in costante crescita e capace di imporsi nel contesto nazionale grazie a solidità e determinazione. Molto nutrita la compagine regionale tra cui Valvasori Pierandrea, Poles Jacopo e Peressin Enrico.

Anche lo scenario femminile vanta presenze di rilievo: Cecilia Manitto (2.3), giovane atleta in forte ascesa che si sta mettendo in evidenza nel circuito ITF e nelle competizioni federali; Francesca Covi (2.3), giocatrice che ha mosso i primi passi nel mondo del tennis proprio a Cordenons; Emma Martellenghi, giovane promessa classe 2007 che si sta mettendo in luce nel circuito nazionale e ITF. Da citare, inoltre, la partecipazione della sedicenne promessa friulana Sofia Ferraris (2.4), tra le più forti under 16 d’Italia e la pordenonese Emily Iosio (2.5). Si tratta di un torneo fortemente voluto dalla FITP per avvicinare tutte le realtà tennistiche d’Italia agli Internazionali di Roma, come dimostrato dal fatto che i montepremi degli eventi sono interamente finanziati dalla stessa Federazione con un impegno economico importante.

“Gran soddisfazione per essere riusciti a confermare questo torneo in Regione che dimostra la volontà di condividere con la periferia la manifestazione più importante della FITP. Ringrazio l’Eurosporting per la disponibilità e sono certo della riuscita del torneo vista la passione e l’impegno degli organizzatori” afferma Antonio De Benedittis, Presidente della FITP FVG e Vicepresidente Vicario CONI FVG.

«Le pre-qualificazioni BNL rappresentano un’occasione importante sia per gli atleti sia per il nostro circolo – sottolinea Claudio Bortoletto, Presidente di Eurosporting Cordenons – Ospitare giocatori di questo livello conferma la qualità del lavoro svolto e la centralità di Cordenons nel panorama tennistico nazionale. Siamo molto riconoscenti alla Federazione Italiana Tennis e Padel per averci concesso l’opportunità di organizzare questo evento di portata nazionale che costituisce il preludio all’attività internazionale dei prossimi mesi con i tornei Atp Challenger e ITF del Friuli Venezia Giulia».

Nel cuore della manifestazione l’Eurosporting ospiterà anche il Trophy Tour FITP 2026, l’evento itinerante organizzato dalla Federazione per celebrare i successi storici delle nostre nazionali. Dal 16 al 17 aprile presso l’Eurosporting, e il 18 aprile presso il Centro Culturale Aldo Moro, sarà possibile ammirare dal vivo la Coppa Davis, celebre “insalatiera” d’argento simbolo del tennis maschile mondiale, e la Billie Jean King Cup, il trofeo del campionato mondiale femminile. Il tour non è una semplice mostra, ma una festa per avvicinare il pubblico portando i trofei nei circoli di provincia e permettendo ai ragazzi delle scuole tennis di scattare foto ricordo, sognando i successi di Sinner e Paolini.

Parallelamente, dal 15 al 19 aprile, il circolo sarà sede del corso di aggiornamento tecnico per insegnanti di tennis, padel e beach tennis (Istruttori, Maestri, Tecnici Nazionali), Preparatori Fisici, Mental Coach e Dirigenti di 1° e 2° grado della FITP. L’iniziativa coinvolgerà circa 250 professionisti del settore, impegnati in un percorso di crescita focalizzato sulle nuove metodologie didattiche dell’ISF “Roberto Lombardi”.

Con questo tris di eventi, l’Eurosporting Cordenons si conferma una realtà di primo piano nel panorama tennistico italiano, capace di coniugare sport, formazione e promozione del territorio.