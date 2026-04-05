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Palazzo Fumetto, aperture speciali per festività da Pasqua al 1^ maggio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
PALAZZO DEL FUMETTO - Pordenone - 07/11/2025 - LUPO ALBERTO L'EROICA FIFA BLU - Inaugurazione - Foto Elia Falaschi/Phocus Agency © 2025 - https://www.eliafalaschi.it - https://palazzodelfumetto.it 

PORDENONE – Pasqua al Palazzo del Fumetto, e non soltanto!
La struttura, infatti, osserverà delle giornate di apertura speciale in occasione delle prossime festività. Nello specifico, sarà aperta a Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 19.00, sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 19.00 e venerdì 1° maggio sempre dalle 10.00 alle 19.00.

Sarà possibile visitare la grande mostra Lupo Alberto L’Eroica Fifa Blu che ripercorre l’intera epopea del lupo più famoso dei fumetti e della simpatica combriccola che abita la fattoria McKenzie. Dalle prime strisce in cui Lupo Alberto è protagonista, passando per l’uso delle onomatopee, le citazioni, la sua valenza sociale, il percorso espositivo giunge fino alla scoperta di quanti lupi sono nati e cresciuti partendo dall’idea di Silver.

Fino a lunedì 6 aprile sarà ancora visitabile la mostra Il bastardo a volte è un ragazzo formidabile che si arrende in collaborazione con il Festival Dedica.
Sempre visitabile il Museo del Palazzo del Fumetto che, con le sue 20 sezioni e la fruizione interattiva e multimediale, rappresenta un unicum nel panorama museale nazionale.

Per approfondire i contenuti della mostra di Lupo Alberto e dell’esposizione permanente sono attive le visite guidate a cura delle guide del Palazzo del Fumetto: sabato 4 aprile alle 16.00 parte il tour della mostra di Lupo Alberto e alle 17.30 quello del Museo, domenica 5 aprile (Pasqua) le visite si terranno rispettivamente alle 16.30 e alle 17.30, lunedì 6 aprile (Pasquetta) alle 16.00 e alle 17.30.
Per informazioni e iscrizioni, www.palazzodelfumetto.it

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