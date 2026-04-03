11.8 C
Pordenone
lunedì , 6 Aprile 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Guerra-Caccia F-15E Usa abbattuto in Iran, Aviano ospita velivoli di questo tipo. Ultimora: caccia F-16 lancia messaggio di emergenza a bordo

Provincia
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Un caccia americano F-15E Strike Eagle è stato abbattuto mentre svolgeva una azione di guerra in Iran. L’aereo apparteneva al al 494° Fighter Squadron, di stanza presso la base RAF di Lakenheath, nel Regno Unito, poi schierato in Giordania presso la base aerea di Muwaffaq al-Salti, come parte del 494° Expeditionary Fighter Squadron. Dal posto dell’abbattimento nell’Iran meridionale i pasdaran hanno comunicato di aver catturato uno dei due piloti.

Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi, in quello che è il primo episodio del suo genere a danno degli Stati Uniti dall’inizio della guerra contro l’Iran del 28 febbraio. Tuttavia il destino dell’equipaggio rimane ancora incerto, mentre i funzionari americani sono alle prese per organizzare un’operazione di ricerca e salvataggio prima che l’Iran possa raggiungere gli eventuali superstiti. Gli F-15E Strike Eagle sono cacciabombardieri multiruolo, spesso rischierati o di passaggio presso la base aerea di Aviano.

Provenienti solitamente dal 48th Fighter Wing di Lakenheath (Regno Unito), questi velivoli partecipano ad addestramenti, spesso insieme agli F-16 locali, e sono fondamentali per la proiezione di potenza USA in Medio Oriente ed Europa. Aviano ospita periodicamente diversi F-15E Strike Eagle per esercitazioni congiunte e operazioni di sicurezza. Il velivolo, introdotto negli anni ’80, è ottimizzato per l’attacco al suolo di precisione, con un equipaggio composto da pilota e WSO (Weapon System Officer).

Intanto, nella serata di venerdì (vedi foto del tracciamento radar) un cacciabombardiere F-16 in volo a ovest dall’Iran e dopo aver effettuato un rifornimento da una aereo cisterna ha lanciato un segnale di emergenza (codice internazionale “7700”) dal suo trasponder mentre era a 31mila metri di quota e poco dopo il suo segnale, mentre stava volando verso sud, è scomparso. L’aereo aveva il codice “Warhawk” che si riferisce principalmente ad aerei del 480th Fighter Squadron (480th FS) della U.S. Air Force, soprannominato “Warhawks”, con sede a Spangdahlem, in Germania.

Questa unità operativa vola con il caccia multiruolo General Dynamics F-16C Fighting Falcon, specializzandosi in missioni di soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD) nel contesto europeo. Intanto anche nella giornata di oggi ad Aviano sono arrivati e partiti alcuni aerei cargo C-130 da e per Ramstein in Germania, confermando come la base di Aviano, insieme ad altre basi italiane, risulti fondamentale per le attività dell’Usaf in Europa e nel Mediterraneo. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.