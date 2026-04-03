Guerra-Caccia F-15E Usa abbattuto in Iran, Aviano ospita velivoli di questo tipo. Ultimora: caccia F-16 lancia messaggio di emergenza a bordo

AVIANO – Un caccia americano F-15E Strike Eagle è stato abbattuto mentre svolgeva una azione di guerra in Iran. L’aereo apparteneva al al 494° Fighter Squadron, di stanza presso la base RAF di Lakenheath, nel Regno Unito, poi schierato in Giordania presso la base aerea di Muwaffaq al-Salti, come parte del 494° Expeditionary Fighter Squadron. Dal posto dell’abbattimento nell’Iran meridionale i pasdaran hanno comunicato di aver catturato uno dei due piloti.

Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi, in quello che è il primo episodio del suo genere a danno degli Stati Uniti dall’inizio della guerra contro l’Iran del 28 febbraio. Tuttavia il destino dell’equipaggio rimane ancora incerto, mentre i funzionari americani sono alle prese per organizzare un’operazione di ricerca e salvataggio prima che l’Iran possa raggiungere gli eventuali superstiti. Gli F-15E Strike Eagle sono cacciabombardieri multiruolo, spesso rischierati o di passaggio presso la base aerea di Aviano.

Provenienti solitamente dal 48th Fighter Wing di Lakenheath (Regno Unito), questi velivoli partecipano ad addestramenti, spesso insieme agli F-16 locali, e sono fondamentali per la proiezione di potenza USA in Medio Oriente ed Europa. Aviano ospita periodicamente diversi F-15E Strike Eagle per esercitazioni congiunte e operazioni di sicurezza. Il velivolo, introdotto negli anni ’80, è ottimizzato per l’attacco al suolo di precisione, con un equipaggio composto da pilota e WSO (Weapon System Officer).

Intanto, nella serata di venerdì (vedi foto del tracciamento radar) un cacciabombardiere F-16 in volo a ovest dall’Iran e dopo aver effettuato un rifornimento da una aereo cisterna ha lanciato un segnale di emergenza (codice internazionale “7700”) dal suo trasponder mentre era a 31mila metri di quota e poco dopo il suo segnale, mentre stava volando verso sud, è scomparso. L’aereo aveva il codice “Warhawk” che si riferisce principalmente ad aerei del 480th Fighter Squadron (480th FS) della U.S. Air Force, soprannominato “Warhawks”, con sede a Spangdahlem, in Germania.

Questa unità operativa vola con il caccia multiruolo General Dynamics F-16C Fighting Falcon, specializzandosi in missioni di soppressione delle difese aeree nemiche (SEAD) nel contesto europeo. Intanto anche nella giornata di oggi ad Aviano sono arrivati e partiti alcuni aerei cargo C-130 da e per Ramstein in Germania, confermando come la base di Aviano, insieme ad altre basi italiane, risulti fondamentale per le attività dell’Usaf in Europa e nel Mediterraneo. Al.Rin.