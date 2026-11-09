Distretti del commercio, 335 imprese sostenute in Friuli occidentale

PORDENONE – Il primo triennio dei sei Distretti del commercio del Friuli occidentale si chiude con risultati concreti: 50 comuni coinvolti, 335 attività sostenute, 1,27 milioni di euro di contributi erogati e oltre 2,3 milioni di euro di investimenti complessivi attivati. Un bilancio presentato nell’iniziativa “Generare valore, insieme”, promossa da Confcommercio Pordenone, che ha riunito istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio.

Il bilancio dei Distretti

Per il presidente di Confcommercio Pordenone, Fabio Pillon, il dato più significativo è la collaborazione tra amministrazioni locali, canali web e social, che ha permesso a 328 aziende di registrarsi e di diventare più visibili. “I 50 comuni del Friuli occidentale hanno svolto un grandissimo lavoro — sottolinea Pillon — e i canali web sono diventati punti di riferimento ideali per le imprese”.

Il sostegno agli investimenti ha rappresentato un altro pilastro dell’azione dei Distretti. Sono stati erogati circa 2,5 milioni di euro, tra risorse regionali e apporti delle imprese, consentendo a molte attività di migliorare organizzazione e competitività. Il lavoro ha inoltre spinto altri comuni ad aprire nuovi bandi, in particolare per il recupero dei negozi sfitti, tema collegato allo spopolamento commerciale.

«Il lavoro portato avanti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, grazie all’impegno dell’assessore Sergio Emidio Bini e del direttore centrale alle Attività produttive e turismo Massimo Giordano, insieme alle categorie economiche, è prezioso e rappresenta un’opportunità che dobbiamo saper cogliere – dichiara il sindaco Alessandro Basso –. Il nuovo Codice regionale del commercio e del turismo, approvato all’unanimità, è un risultato importante e mette a disposizione strumenti per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione. Il compito delle amministrazioni è continuare a sedersi attorno allo stesso tavolo, confrontarsi e individuare insieme le soluzioni per il commercio di oggi, di domani e anche del dopodomani».

Formazione e welfare

Oltre ai contributi, i Distretti hanno organizzato 60 corsi, ai quali hanno partecipato oltre 400 imprese e 680 titolari e dipendenti. Un investimento sulla crescita delle competenze rivolto agli esercenti e ai loro collaboratori.

Risultati importanti sono arrivati anche dal progetto pilota di welfare territoriale nato nel distretto di Maniago. Oltre 100 imprese hanno destinato risorse al welfare, raggiungendo 3,7 milioni di euro; più del 65% di queste risorse si è riversato sulle attività locali. Oggi sono oltre 500 le unità aderenti al progetto.

La visione della Regione

L’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, definisce il primo triennio “un lavoro concreto di collaborazione tra amministrazioni, imprese e territorio”, capace di animare i centri cittadini e rafforzare il commercio di prossimità. I Distretti hanno promosso portali web, formazione, welfare, eventi, festival, arredo urbano e percorsi ciclabili.

Secondo Bini, i risultati vanno nella direzione del nuovo Codice semplificato del commercio e turismo, che riunisce in un’unica norma le discipline dei due settori: da 14 leggi a un solo Codice e da 567 a 147 articoli. La riforma introduce il Masterplan del commercio e una revisione dell’urbanistica commerciale, per favorire l’apertura e la permanenza delle attività nei centri storici e nei paesi.

Nuove risorse in arrivo

In Friuli Venezia Giulia sono attivi 28 Distretti, che coinvolgono 179 dei 215 comuni regionali. Tra il 2023 e il 2026 la Regione ha investito complessivamente 14,4 milioni di euro; con la legge di stabilità 2027 saranno disponibili nuove risorse per il prossimo triennio e per nuovi bandi.

Dal prossimo gennaio entreranno inoltre in vigore nuove disposizioni per rafforzare il coordinamento e la capacità progettuale dei Distretti, anche attraverso piani di marketing condivisi. Per Bini, i Distretti dovranno diventare sempre più strumenti di tutoraggio e accompagnamento, soprattutto per i giovani che vogliono aprire una nuova impresa.

Infine, dal 1° gennaio 2027 partirà un nuovo regolamento regionale a sostegno delle attività di vicinato: contributi fino a 30mila euro all’anno per l’avvio e la gestione delle imprese, il personale, gli affitti e le utenze. Una misura destinata in particolare ai centri storici, alle aree commercialmente più fragili e ai comuni più piccoli.