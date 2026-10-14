Esercitazione atomica Nato, F16 polacchi schierati a Aviano

AVIANO – La Polonia partecipa con un contingente di tre caccia multiruolo Lockheed Martin F-16C Block 52+ Advanced (nella foto). Gli aerei polacchi sono stati schierati in queste ore nella base americana di Aviano. La presenza dei caccia polacchi a Aviano è stara scelta per la disponibilità operativa per questi aerei visto che a Aviano sono presenti gli F16 del 31 Fighter Wing. Ciò consente una flessibilità di operatività per assistenza e verifiche tecnico operativa fra gli specialisti presenti nella base friulana.

I tre caccia polacchi hanno effettuato già alcuni voli con rifornimenti in aria sia si cieli di Aviano – martedì 14 ottobre ha operato in zona in Boeing Kc-135R arrivato dalla base inglese di Midnhall dove ha poi fatto rientro nel pomeriggio -, che nel Tirreno dove anche nella giornata di mercoledi 14 ottobre si sono effettuate la maggior parte delle esercitazioni NATO che finiranno il 23 ottobre.

I velivoli, insieme ai relativi equipaggi, prendono parte alle operazioni previste, contribuendo all’addestramento annuale della NATO. L’impiego di questi caccia sottolinea l’impegno polacco nel rafforzare la cooperazione e la sicurezza all’interno dell’alleanza.

Le attività di Steadfast Noon 2026 si concentrano su esercitazioni di deterrenza nucleare, senza l’uso di armamenti reali. Questo approccio permette di testare e migliorare le capacità operative e di sicurezza dei Paesi membri – si legge in un comunicato stampa di ForzeArmate.org – garantendo un coordinamento efficace in situazioni di crisi. La presenza polacca, con i suoi F-16, rappresenta un contributo significativo a queste operazioni NATO.

La partecipazione della Polonia a Steadfast Noon 2026 con tre F-16C Block 52+ Advanced sottolinea l’impegno del Paese nel contribuire alla sicurezza collettiva dell’alleanza. Questi caccia multiruolo sono noti per la loro versatilità e capacità di operare in diverse condizioni, rendendoli un asset prezioso per le esercitazioni. La presenza polacca non solo rafforza le capacità operative della NATO, ma dimostra anche la volontà della Polonia di essere un partner attivo e affidabile all’interno dell’alleanza.

Nella serata di martedì 14 ottobre è atterrato a Aviano un aereo cargo C17 (RCH530) del McChord Field con base operativa a Tacoma negli USA per trasporto tattico, partito da Lakenheath in Inghilterra con rotta anomala sopra l’Europa orientale per evitare Svizzera e Austria, paesi che negano il sorvolo ad aerei americani impiegati per operazioni nella guerra in Iran. Al. Rin.