Esercitazione nucleare, aerocisterne operative su Aviano

AVIANO – Nuovi arrivi alla base americana di Aviano di aerei impegnati nella esercitazione nucleare iniziata martedì 13 ottobre e che durerà dieci giorni nei cieli italiani che saranno solcati dagli aerei militari di 17 Paesi Nato Steadfast Noon, “Mezzogiorno risoluto”.

A Aviano è atterrato nel primo pomeriggio un aereo cisterna Boeing Kc-135R Stratotanker arrivato dalla base inglese di Mildenhall. L’aereo ha circuitato a 10mila piedi di altezza fra Aviano e Portogruaro, rifornendo in volo alcuni caccia F16 partiti da Aviano.

L’esercitazione che l’Alleanza atlantica svolge ogni anno e che coinvolge le basi aeree di Aviano e Ghedi, nel Bresciano, oltre a “diverse località in tutta l’area di responsabilità” ben oltre il Nord Italia.

Nella esercitazione non vengono usate armi nucleari a bordo degli aerei.

La maggior parte delle attività di martedì si è svolta nel Tirreno fra Sardegna e Lazio con aerei radar, aeri cisterna e caccia F35.

I velivoli erano sia Nato che della Aeronautica italiana e di altre nazioni europee.

Mercoledi 14 a Aviano riprenderanno i voli di esercitazione e non si esclude la presenza di aerei radar e di altro tipo. I voli saranno effettuati anche nella notte. Al. Rin.

In esclusiva la cartina delle zone della esercitazione nucleare.