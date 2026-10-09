Pordenone, arriva GSM Move: la nuova app per parcheggiare senza commissioni

PORDENONE – Parcheggiare diventa più semplice con GSM Move, la nuova applicazione di proprietà di GSM Spa che da oggi, giovedì 8 ottobre, sostituisce il sistema Bmove. L’obiettivo è rendere il pagamento della sosta più rapido e intuitivo, senza costi aggiuntivi per gli automobilisti.

Tra le principali novità ci sono un’interfaccia rinnovata, un sistema a ruota per selezionare facilmente la durata della sosta e il ritorno del borsellino elettronico, ricaricabile attraverso diversi canali, compresi i punti vendita Mooney. Sarà inoltre possibile registrare più targhe e pagare esattamente la tariffa prevista, senza commissioni.

L’app si inserisce in una rete già attiva in località come Gorizia e Bibione e che comprende anche Pordenone, Aquileia, San Vito al Tagliamento, Codroipo, Latisana, Erto e Casso e Tramonti di Sopra, offrendo un unico strumento per la sosta in diverse zone del territorio.

Un altro punto di forza è la possibilità di integrare il servizio con il trasporto pubblico locale e le attività commerciali. I negozianti potranno infatti proporre agevolazioni sulla sosta ai propri clienti e collaboratori, favorendo l’accessibilità al centro e sostenendo il commercio di vicinato.

«Con GSM Move compiamo un passaggio strategico per la società e per i cittadini», sottolineano il direttore generale Antonio Consorti, il direttore operativo Domenico Luca Piasentin e l’amministratore unico Emanuele Mazzaro. L’intenzione è offrire una piattaforma moderna, senza commissioni e capace di mettere in relazione parcheggi, negozi e trasporto pubblico.

Soddisfatto anche il sindaco Alessandro Basso, che considera l’app un tassello della Pordenone moderna e accogliente, sottolineando il valore di un servizio sviluppato da una società partecipata dal Comune. Un’opportunità importante anche in vista del 2027, quando la città sarà Capitale italiana della Cultura e accoglierà numerosi visitatori.

L’assessore comunale alla Mobilità, Lidia Diomede, evidenzia infine le funzionalità della mappa integrata, che consente di individuare i parcheggi più vicini e consultarne le tariffe. Un ulteriore passo, spiega, nel percorso di ammodernamento dei servizi cittadini, con l’obiettivo di semplificare la vita quotidiana di residenti e visitatori.